Čo sa deje v Bratislave, kým Messi kľučkuje? Nahliadli sme do štúdia

Televízny športový fanúšik je stále náročnejší.

30. okt 2020 o 11:02 Michal Šášky, Miroslav Kováčik, Tomáš Rybár, SAMUEL LAUKO

https://drive.google.com/file/d/15W70Ek-Case8o27CspLSFUz77K6sXs9A/preview

BRATISLAVA. Sú sprostredkovateľom medzi hráčmi na ihrisku a športovými fanúšikmi po celom svete.

Ľudia v televízii sú v neustálom kolobehu, aby divákom ponúkli možnosť oddýchnuť si pred televíznou obrazovkou pri sledovaní svojho obľúbeného klubu.

Na kanáloch športovej televízie DIGI Sport sa aktuálne vysiela osem futbalových súťaží, vrátane tých najprestížnejších a najsledovanejších stretnutí.

Do zákulisia televízie sme nahliadli pred víkendovým El Clásicom, teda tradičným derby medzi FC Barcelona a Realom Madrid.

Niekoľko dní práce

Proces výroby prenosu sa začína už niekoľko dní pred výkopom.

„Musíme si vopred pripraviť a poslať zadania na grafiky, ktoré potom vidia diváci počas zápasu. Zároveň chystáme obsah štúdia a s moderátorom riešime, ktoré príspevky v ňom chceme použiť,“ priblížila pre SME režisérka vysielania Sonia Krajčová.

Najväčší ruch sa začína približne tri hodiny pred zápasom, keď sa finišuje s príspevkami do vysielania. Dôsledná príprava je pre divákov neviditeľným faktorom, ktorý vedie k úspešnej realizácii prenosov.

Ovplyvniť ich však môžu rôzne nepredvídateľné situácie.

„Najhorší je výpadok signálu z trasy. Vtedy musíme vymýšľať alternatívne riešenie. Ak ide o záležitosť niekoľkých sekúnd, tak je to jednoduché, ale ak to vyzerá na dlhší výpadok, treba zvolať celý tím, nahnať moderátora a hosťa do štúdia a okamžite rozprúdiť debatu,“ hovorí Krajčová.

Elektronická novinka

Ako režisérka zodpovedá za kvalitu aj obsah vysielaného programu. Rokmi sa však nároky verejnosti zvyšujú.

„Divák je stále náročnejší. Nestačí vedieť, kto má akú veľkosť kopačiek. Preto sme začali v štúdiu pracovať s interaktívnou obrazovkou, aby divák videl aj niečo, čo si možno v zápase nevšimol,“ dodáva.

Prostredníctvom aplikácie môžu moderátor a jeho hosť analyzovať dôležité situácie pomocou elektronickej ceruzky.

„Myslím si, že ceruzka naše štúdio veľmi obohatila. Našim odborníkom ponúkla príležitosť, aby sa trošku vybláznili a ľudom ukázali, kde nastala chyba, čo bolo dôležité a prečo padol gól,“ vysvetľuje moderátor štúdia Filip Mentel.

Moderátor Filip Mentel (vľavo) s hosťom Petrom Hlinkom. (zdroj: Samuel Lauko)

Prvopolčasové góly Barcelony a Realu Madrid analyzoval s bývalým slovenským futbalovým reprezentantom Petrom Hlinkom. Ten mal skúsenosť s elektronickou ceruzkou už ako hosť v rakúskom televíznom štúdiu.

V čase, keď diváci sledujú zápas, moderátor a hosť riešia mimo kamier podobu štúdia v prestávke a po stretnutí.

„Nie je to tak, že by som si dal kávu a pozeral futbal. Človek sa musí neustále pripravovať počas prvého, aj počas druhého polčasu. S hosťom napríklad vyberáme situácie, ktoré môžeme v štúdiu rozoberať,“ dopĺňa Mentel.

Len jeden môže byť subjektívny

Počas zápasu približujú divákom dianie na trávnikoch komentátori. Za sedem dní niekedy odkomentujú aj päť či šesť zápasov.

„Myslím si, že komentovanie je z pohľadu práce exkluzívna záležitosť. Keď sa nad tým zamyslíme, tak v Česku a na Slovensku dovedna vykonáva túto profesiu promile ľudí,“ hovorí Čech Tomáš Bahník, ktorý sa tomuto remeslu venuje už skoro 15 rokov.

Jeho dvojičkou bol v šlágri La Ligy slovenský komentátor Karol Jakubovič.

„Komentátor by mal byť objektívny a trochu nad vecou. Mal by vedieť správnymi slovami opísať, čo na ihrisku vidí. A tiež by mohol občas vložiť do svojho prejavu aj nejakú vtipnú vložku,“ tvrdí Jakubovič.

O čosi väčšiu voľnosť má hosť v štúdiu.

„Myslím si, že subjektivita je v tomto prípade pre divákov práveže zaujímavejšia. Hosť vyjadruje svoje pocity, svoje vnímanie jednotlivých situácii, a to podľa mňa diváci oceňujú,“ hovorí Peter Hlinka.

Bývalých futbalistov si v televíznych štúdiách veľmi vážia.

„Hosť by mal byť človek, ktorý rozumie futbalu viac ako divák a možno viac ako moderátor. Preto nie som zástancom osobností ako sú herci či rôzne celebrity.

Vnímam ich síce ako ľudí, ktorí milujú futbal, ale potom by mohol v štúdiu sedieť hocijaký športový fanúšik,“ dodáva režisérka.