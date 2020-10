Španiel si zvykol, že jeho góly neplatia. Barcelone dal také tri

Z 18 gólov mu zrušili až jedenásť.

29. okt 2020 o 7:04 Pavol Spál

BRATISLAVA. Už si zvykol, že nemá predčasne oslavovať gól. Keď aj prekoná brankára, najprv sa pozrie na reakciu rozhodcu.

Tento rok Álvaro Morata skóroval už 18-krát, ale až v jedenástich prípadoch jeho gól neplatil. Dôvod? Ofsajd.

V utorok večer dal Morata v jednom zápase tri góly. Ale bolo to zbytočné. Neplatil ani jeden z nich.

Článok pokračuje pod video reklamou

Morata je rekordérom, už si zvykol

A útočník Juventusu Turín iba krútil hlavou. Brankára Barcelony Neta prekonal v 15., 30. a 55. minúte, ale vo všetkých prípadoch bol Morata v ofsajde. Aj keď vo veľmi tesnom, čo odhalili až opakované zábery videa.

V prvých dvoch prípadoch zrušil radosť Juventusu hlavný rozhodca. V treťom prípade zareagoval systém VAR, čiže videorozhodca.

Súvisiaci článok Barcelonu zachránil VAR, Mak pomohol k bodu, Briti deklasovali súperov Čítajte

Taliansky majster aj preto v druhom kole skupinovej fázy Ligy majstrov doma prehral s Barcelonou 0:2.

To, čo sa Moratovi stalo, je veľmi nezvyčajné. Ale práve Španiel to už v minulosti zažil.

V sezóne 2016/17 v rámci španielskej ligy Morata ešte ako hráč Realu Madrid trikrát pokoril brankára Las Palmas. Ale ani vtedy jeho góly neplatili.

Morata sa neustále pohybuje na hranici ofsajdu, čo sa mu v tejto sezóne často nevypláca. V posledných troch zápasoch mu neuznali až päť gólov.

VAR Barcelone prial

Okrem Moratových neplatných gólov Juventus v zápase proti Barcelone ani raz netrafil bránku.

Pre klub z Turína to bola prvá prehra v tejto sezóne. Taliansky majster však nepresvedčivo pôsobí aj domácej súťaži, v ktorej je až na piatom mieste. A to mu ešte pomohla kontumačná výhra nad SSC Neapol.

Práve Barcelona sa v poslednom období sťažovala, že jej systém VAR nepraje.

Hlavne tréner Barcelony Ronald Koeman sa cez víkend sťažoval na VAR a rozhodcov.

„Nerozumiem systému VAR. Prečo funguje iba proti Barcelone?“ hneval sa Koeman po prehre s Realom Madrid.

Najlepšia Barcelona v tejto sezóne

Po zápase proti Juventusu bol však Koeman veľmi spokojný.

„Bol to najlepší zápas od môjho príchodu do Barcelony - ak beriem do úvahy, proti akému silnému tím sme hrali,“ vravel Koeman pre sport.es.

Súvisiaci článok Messi dal jeden, Rashford až tri. Pozrite si všetky stredajšie góly v Lige majstrov Čítajte

Ústrednou postavou Barcelony bol opäť Lionel Messi. Na prvý gól prihral Dembélemu a druhý strelil sám. Z penalty.

Argentínčan mal niekoľko finálnych prihrávok, ktoré však jeho spoluhráči nevyužili.

Messi však v tejto sezóne stále čaká na gól z hry. V siedmich zápasoch dal síce tri góly, ale všetky z pokutových kopov.

Je to spôsobené aj tým, že Argentíčan sa čoraz viac sťahuje a plní úlohu tvorcu hry.

Vzťahy neboli nikdy komplikované

Médiá si všimli, ako sa Koeman po zápase s Messim objímal.

"Moje vzťahy s Messim nikdy neboli komplikované. Komunikujeme spolu úprimne a Messi robí všetko pre to, aby sme vyhrávali zápasy,“ reagoval Koeman.

Barcelona neprežíva najlepšie obdobie, má aj finančné problémy.

Iba deň pred zápasom rezignoval neobľúbený prezident Josep Maria Bartomeu, ktorý si nerozumel s Messim.

Aj preto chcel najlepší futbalista v lete opustiť Barcelonu.

Koemanovi sa uľavilo

"Osobne sa mi uľavilo, každý má svoj názor na to, čo sa stalo,“ komentoval Koeman.

„Ukázali sme, že sa nás to nedotklo. Nemôžem povedať, že ma demisia šéfstva zaskočila. Urobili to pre dobro klubu,“ myslí si kouč.

K najlepším hráčom na ihrisku patril Pedri. Iba 17-ročný stredopoliar predviedol niekoľko technických kúskov, bavil divákov.

„Ak beriem do úvahy Pedriho vek, tak to, čo ukázal na trávniku, je úžasné. Má neuveriteľný prehľad. Pre Barcelonu bude skvelým futbalistom,“ verí Koeman.