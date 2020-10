Kapitán slovenskej reprezentácie má covid, vypadol z nominácie

Proti Chorvátsku a Španielsku hrať nebude.

29. okt 2020 o 13:21 TASR

BRATISLAVA. Kapitán slovenskej reprezentácie hádzanárov Ľubomír Ďuriš vypadol z nominácie na novembrové úvodné zápasy Euro Cupu proti Chorvátsku a Španielsku.

Dôvodom bol pozitívny test na koronavírus.

"Hovorili sme spolu pred týždňom a bavili sme sa, ako sa mu darí v Gyöngyösi. Na druhý deň sa mi ozval opäť. Dôvod jeho telefonátu ma však nepotešil," priblížil reprezentačný kouč Peter Kukučka.

Prišiel aj o brankára

"Mal pozitívny test na koronavírus a nebude môcť prísť na reprezentačný zraz. Je to veľká škoda. Žijeme v takej dobe a môže sa to stať. Nominovaní hráči sú tam na to, aby Ďuriša zastúpili," doplnil Kukučka.

Z karanténnych dôvodov nepomôže Slovákom ani brankár Teodor Paul z USAM Nimes Gard, ktorý sa o pozitívnom teste dozvedel minulý týždeň tesne pred zápasom klubovej Európskej ligy na pôde Tatrana Prešov.

"Hráči z maďarských i francúzskych klubov musia po vyliečení ísť k lekárom - špecialistom, aby im skontrolovali srdce i pľúca. Keby bol zdravý, bol by v nominácii, lebo som chcel mať troch brankárov. Takto ideme s dvoma," vysvetlil Kukučka.

Do už skôr oznámenej širšej nominácie nezaradil dlhoročné opory národného tímu Martina Straňovského, Olivera Rábeka, či Patrika Hruščáka.

Veria, že hrať sa bude

Slovensko a Maďarsko ako spoluorganizátori majstrovstiev Európy 2022 nemusia hrať kvalifikáciu a predstavia sa v Euro Cupe spolu s dvoma najlepšími tímami z predchádzajúceho šampionátu Španielskom a Chorvátskom.

Slováci najbližšie nastúpia proti Chorvátom (4. novembra v Bratislave), potom proti Španielom (7. novembra v Llírii pri Valencii.

"Všetko je pripravené. Ešte čakáme na definitívne potvrdenie od kompetentných orgánov, že môžeme zorganizovať zápas s Chorvátskom. Keďže pokračujú aj ligové súťaže v kolektívnych športoch, nemal by s tým byť problém," tvrdí kouč Slovákov.