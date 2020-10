Škrtil ju, ušla pred ním bosá. Priateľka známeho tenistu prehovorila o násilí

Tenista poprel, že by sa niečo podobné stalo.

29. okt 2020 o 22:59 Jana Sedláková

BRATISLAVA. Jednu priateľku údajne napadol, druhá je s ním tehotná, ale dieťa bude radšej vychovávať sama.

Nemecký tenista Alexander Zverev bol mimo kurtov doposiaľ známy najmä úsmevom a neformálnym doberaním si novinárov na tlačových konferenciách.

V priebehu niekoľkých hodín sa však o ňom vyjadrili dve bývalé priateľky.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tehotná expriateľka

"Som v dvadsiatom týždni a som tehotná s Alexom," povedala v stredu pre nemecký Bild bývalá priateľka finalistu tohtoročného US Open modelka Brenda Pateová.

Rozišli sa v auguste po asi ročnom vzťahu. "Mali sme rozdielne pohľady na život. Každý, kto žije po boku športovca, to môže potvrdiť," hovorila ďalej.

O ich rozchode pritom viaceré bulvárne médiá písali už v apríli. S informáciou prišiel napríklad aj britský The Sun. Odvolával sa na to, že modelka prestala tenistu sledovať na sociálnych sieťach.

O možnosti, že by mala dieťa v striedavej starostlivosti s tenistom, hovoriť nechcela. "To nie je otázka na mňa," vravela. Dieťa chce vychovávať sama.

S tenistom od rozchodu nie je ani v kontakte.

Na situáciu prostredníctvom twitteru zareagoval aj samotný Zverev. O dieťa by sa chcel postarať. "Tieto dni sú pre mňa veľkou výzvou. Stanem sa otcom ako 23-ročný. Na dieťa sa veľmi teším," napísal.

"Hoci už s Brendou nie sme spolu, máme dobrý vzťah. Spoločne sa o malého človiečika postaráme. No verím, že viac si už s Brendou vyriešime aj bez prítomnosti médií," dodal.

Takmer ju zadusil

Len o niekoľko hodín po vyjadreniach Pateovej pridala na sociálnu sieť dlhý príspevok o domácom násilí a Zverevovi ďalšia jeho bývalá priateľka - Olga Šaripovová.

S ňou chodil približne rok pred Pateovou.

"Prvýkrát sa to stalo na začiatku vzťahu po hádke. Chytil ma za hlavu a pritlačil ku stene, až som si musela sadnúť na zem," napísala na sociálnej sieti.

O konkrétnom mene človeka, ktorý jej mal ubližovať, v príspevku nehovorila. To potvrdila až v následnom rozhovore pre ruský portál Championat. Citoval ju aj tennisworldusa.org.

Aj v príspevku naznačila, že podobných fyzických útokov zažila vo vzťahu viac. Najhorší prišiel počas vlaňajšieho US Open.

Súvisiaci článok Chcem mať doma svetovú jednotku. Ako sa z rodičov stávajú despotovia Čítajte

"V ten deň som sa prechádzala s Dašou Medvedevovou (manželkou ruského tenistu Daniila Medvedeva, pozn. red.) a ďalšou kamarátkou. Zdržala som sa. Saša sa na to veľmi nahneval. Písala som na instagram, že sa ma snažil škrtiť vankúšom," povedala.

Pokúšala sa utiecť, no nepustil ju. Nakoniec odišla bez toho, aby sa aspoň obula. No Zverev ju zakrátko našiel. Plakala a on ju presviedčal, aby šla naspäť.

"Bála som sa a chcela som utiecť. Ale Saša ma pritlačil ku stene a povedal, že aj tak by sa mu za to nič nestalo. A že nikoho nezaujímam a nikoho to netrápi, čo mi spravil," opisovala Šaripovová.

V tom sa však objavili v hoteli ľudia a ona tak dokázala utiecť. Mala k dispozícii telefón. Písala kamarátovi, ktorý pre ňu prišiel. Ruskému portálu poskytla túto konverzáciu.

Na druhý deň sa s tenistom opäť stretla. Pohádali sa. Zverev následne jej veci vyhodil do spoločných priestorov hotela. Fotografia jej kufra sa taktiež nachádza v konverzácii s kamarátom.

"Zaujímavé je, že nikto mi nedal moje doklady. Dopadlo to teda tak, že som síce mala svoje veci, ale domov som odletieť nemohla," povedala Šaripovová.

O deň neskôr sa tenista prišiel ospravedlniť a ešte spolu pomerne dlhý čas chodili.

"Podobných situácií bolo viacero. Ale vždy som obviňovala seba. Ale vtedy v auguste som naozaj mala strach. Bála som sa o život," hovorila.

Nechcela kaziť jeho meno

O tom, čo sa deje medzi ňou a Zverevom nevedel takmer nik. Ani spoloční známi. Medvedevova manželka, s ktorou bola večer pred hádkou vonku, nič o situácii netušila. Či o tom vedeli Zverevovi rodičia, nevie.

"Sašovi rodiča so mnou príliš nehovorili," vysvetlila. "Nechcela som kaziť jeho reputáciu," dodala.

O príbehu hovorí až po viac ako roku aj preto, že sa obávala negatívnych reakcií. A tiež potrebovala čas, aby to v sebe spracovala.

To, že jej vyjadrenie prišlo takmer v identickom čase ako správa o tehotenstve Pateovej, považuje skôr za náhodu, o svojom príbehu chcela hovoriť už dlhšie.

Súvisiaci článok Po vylúčení Djokoviča príde finále, na aké sa čakalo roky Čítajte

"Jednoducho to tak vyšlo, že dve bývalé priateľky povedali takéto veci takmer naraz. Vracia sa mu to ako bumerang. Musí sa za to zodpovedať. Či už ide o tehotenstvo alebo násilie," povedala.

V rozhovore potvrdila, že ak by to od nej niekto žiadal, je ochotná ísť aj na detektor lži.

Tenista v príspevku na sociálnej sieti poprel, že by sa niečo podobné stalo. Nerozumie, prečo jeho expriateľka prišla s týmito vyjadreniami.

"Sú tu neopodstatnené reči mojej bývalej, ktoré som si dnes prečítal. Som z toho smutný. Poznáme sa od detstva a veľa sme toho spolu prežili," reagoval.

"Tieto obvinenia jednoducho nie sú pravda. Chodili sme spolu, ale skončilo sa to dávno. Verím, že obaja nájdeme spôsob, ako sa s tým vyrovná," dodal.

Mal problémy s opatreniami

O Zverevovi sa v poslednom čase okrem tenisových úspechov hovorilo aj v súvislosti s porušovaním pravidiel okolo pandémie Covid-19.

Novak Djokovič ho v júni pozval na svoju Adria Tour. Na podujatí však hráči nedodržiavali epidemiologické opatrenia. Večer chodili oslavovať do mesta, hrali basketbal s miestnymi hráčmi.

Po turnaji sa nakazilo viacero ľudí, medzi nimi aj svetová jednotka.

Zverev sa síce nenakazil, ale na sociálnej sieti prisľúbil, že zostane v izolácii. Tú však nedodržal. Pridal video, ako sa zabáva na párty. Za to ho skritizoval Nick Kyrgios.

Súvisiaci článok Ťažko dýcha, nastúpil s horúčkou. A potom sa Zverev kajal Čítajte

"Ako môžeš byť taký sebecký? Keď máš tú drzosť zverejniť tweet, ktorý v tvojom mene napísal tvoj manažment, mal by si zostať v izolácii na štrnásť dní za to, že si ohrozil verejné zdravie," reagoval na twitteri nahnevaný Kyrgios.

Opatrenia proti koronavírusu nedodržal ani počas Roland Garros. Na zápas štvrtého kola Roland Garros nastúpil s príznakmi ochorenia Covid-19. Mal teplotu a ťažko sa mu dýchalo. O svojich problémoch nepovedal ani organizátorom.

Koronavírus sa uňho nakoniec nepotvrdil. Šlo o bežnú chrípku, ktorú podľa neho mohlo spôsobiť hranie v chladnom počasí. "Nebola to nikoho povinnosť, aby sme nahlasovali, či sme chorí," hovoril po prehranom zápase.

Zverev nie je jediným tenistom zo svetovej špičky, o ktorom sa objavili obvinenia z násilníctva.

Gruzínskeho tenistu Nikoloza Basilashiviliho v máji v Tbilisi dokonca zatkli za napadnutie bývalej manželky. V prípade, že ho odsúdia, hrozia mu až tri roky väzenia.