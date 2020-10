Rusi nahnevali českého trénera: Degradujú náš turnaj, nie je to od nich fér

Rusko plánuje poslať výber mladíkov.

29. okt 2020 o 17:22 TASR

PRAHA. Rusko chce na tradičný hokejový Karjala Cup poslať reprezentáciu zloženú výhradne z juniorov do 20 rokov.

Rozhodnutie Ruskej hokejovej federácie vyvolalo kritiku od zvyšných účastníkov turnaja seriálu Euro Hockey Tour - Česka, Fínska i Švédska.

"Trúfam si tvrdiť, že nominácia ruskej dvadsiatky je určitá degradácia turnaja a celej série Euro Hockey Tour," uviedol tréner českej reprezentácie Filip Pešán podľa sport.cz.

"Aj keď hodnotenie nepatrí do mojich kompetencií, tak si myslím, že je to zo strany ruskej federácie iba zámer vymyslieť pre ich dvadsiatku program pred majstrovstvami sveta," pokračoval.

Mladý ruský tím tak môže dostať na budúci týždeň na turnaji v Helsinkách málo očakávanú príležitosť na kvalitnú previerku pred juniorskými MS na prelome rokov v kanadskom Edmontone.

"Myslím si, že to od nich nie je úplne fér. Mohol sa z tohtoročnej Karjaly urobiť turnaj dvadsiatok a potom by to bolo pre všetky strany fér," dodal Pešán.

Ten na ruský krok i na početné ospravedlnenia vo vlastnom výbere zareagoval zaradením ôsmich mladíkov z juniorského národného tímu do svojej nominácie.

Účasť ruského tímu do 20 rokov na Karjala Cupe však stále nie je definitívna, o situácii majú ešte rokovať všetky štyri krajiny seriálu Euro Hockey Tour.

Rusko sa malo v novembri predstaviť aj na Nemeckom pohári, no spoločne so Slovenskom sa účasti zrieklo.