Rybáriková ohlásila koniec, jej najväčším úspech bude semifinále Wimbledonu

Ako Magdaléna Rybáriková oznámila koniec

/zdroj: instagram.com/magdalena_rybarikova/

Ahojte!

Ako niektorí z vás možno vedia, už viac ako rok som nehrala súťažný zápas. Dúfala som, že budem hrať finále Fed Cupu v Budapešti ako posledný turnaj mojej kariéry, bohužiaľ, celá situácia okolo Covid-19 tieto plány zmenila.

Po dôkladnej analýze rôznych scenárov som sa rozhodla ukončiť svoju profesionálnu tenisovú kariéru. Po takmer 15 rokoch mnohých vzostupov a pádov som neuveriteľne vďačná za všetko, čo mi tento úžasný šport dal.

Okrem toho, že som stretla veľa milých a zaujímavých ľudí po celom svete, zažila som úžasné emócie, počnúc víťazstvom v mojom prvom turnaji ako malé dievčatko až po semifinále Wimbledonu v roku 2017.

Aj keď očividne nastali ťažké chvíle s mnohými zraneniami, neistôt a obetí, nechcela by som premeškať ani jednu sekundu tejto úžasnej cesty. Chcem poďakovať svojej rodine za to, že ma vždy podporovala, všetkým mojim trénerom, ktorí sa na kurte snažili zo mňa dostať to najlepšie, hlavne Kristiánovi Cupákovi, ktorý stál počas skoro celej mojej kariéry po mojom boku.

Špeciálne poďakovanie patrí Lotto, Yonex a všetkým ostatným sponzorom. Aby som nezabudla na Slovenskú tenisovú federáciu, ktorá mi pomohla na začiatku kariéry v neposlednom rade sa chcem poďakovať všetkým fanúšikom za to, že ma podporili v dobrých a nie tak dobrých časoch, povzbudzovali ma počas zápasov na rôznych mediálnych kanálov.

Odchádzam so širokým úsmevom na tvári a veľmi sa teším na to, čo bude obsahovať ďalšia kapitola môjho života. Bavte sa, buďte zdraví a zostaňte zdraví!