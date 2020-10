Jaroš smeruje pred nezávislého sudcu: Je to na nervy, chcem sa tomu vyhnúť

Dúfa, že s Ottawou sa dohodne.

29. okt 2020 o 20:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Slovenskému hokejovému obrancovi pôsobiacemu v zámorskej NHL Christiánovi Jarošovi sa skončila po sezóne zmluva s tímom Ottawa Senators.

Na novom kontrakte sa môže so svojím bývalým klubom dohodnúť už len do konca nasledujúceho týždňa.

V sobotu 7. novembra by mal absolvovať arbitráž, kde o výške jeho platu rozhodne nezávislý sudca.

Košický rodák však verí, že sa konfrontácii so svojím doterajším zamestnávateľom napokon vyhne a nájdu spoločnú reč.

Doposiaľ na arbitráž nemal nárok

O priebehoch rokovania ohľadom novej zmluvy informuje 24-ročného obrancu jeho agent.

„Sme spolu v intenzívnom kontakte. Dúfam, že sa s klubom dohodneme ešte pred arbitrážou. Žiaden hráč na ňu ísť nechce," priznal Jaroš.

"Je to dosť na nervy a zároveň aj záťaž na psychiku. Každý hráč sa tomu snaží vyhnúť, pokiaľ je to možné. Niekedy to však nejde a človek to musí podstúpiť,“ pokračoval obranca, ktorý doposiaľ arbitráž na vlastnej koži nezažil.

„Len teraz mi skončila prvá zmluva v NHL, takže doposiaľ som na arbitráž nemal nárok. Pevne verím, že ju napokon nezažijem a s Ottawou sa dohodneme na novom kontrakte," skonštatoval.

Na arbitráži sa obe strany snažia vyargumentovať si čo najlepšie podmienky pred nezávislým sudcom.

Medzi hlavné faktory, na ktoré sa pri rozhodovaní prihliada, sú hráčova výkonnosť v poslednom období, jeho štatistiky, počet odohraných zápasov či plat a výkon porovnateľného hráča v inom klube.

Dôležitý je tiež celkový prínos hráča pre tím a jeho náchylnosť na zranenia.

Rozohrať by sa mohol doma v Košiciach

Záujem o mladého obrancu majú aj iné kluby v zámorí, no jeho prioritou je ostať v hlavnom meste Kanady.

„Agent mi spomínal zopár klubov, ktoré sa už o mňa zaujímali. Nemôžem však konkretizovať, o aké tímy ide. Pre mňa je dôležité, aby som sa dohodol s Ottawou a pokračoval v NHL. Ale uvidíme, čo sa napokon stane,“ uviedol Jaroš.

Pred odchodom do zámoria sa chcel košický odchovanec rozohrať v Európe, no až potom, ako bude mať vyriešenú zmluvu.

Do úvahy pripadá aj jeho materský klub HC Košice.

„Zatiaľ sme sa o tom s agentom nerozprávali. Momentálne sa sústredíme na novú zmluvu. Môžem potvrdiť, že sme boli v kontakte s manažérom Košíc Janom Šťastným. V Košiciach som aj hokejovo vyrastal a som tu doma. Poznám pomaly celý košický káder, takže bolo by to určite fajn, ale zatiaľ nič nie je isté,“ skonštatoval Jaroš.

Pri testovaní nemáme na výber, vraví

Počas zákazu vychádzania sa pripravuje v domácich podmienkach, keďže fitnescentrá a štadióny zatvorili svoje brány.

„Trénujem najmä doma, keďže všetko je zatvorené. Robím len to, čo je povolené. Mám výborného kondičného trénera, s ktorým sa pripravujem online. Domov som si doniesol aj nejaké činky, takže robím, čo sa dá.“

Cez víkend čaká Slovensko celoplošné testovanie. Jaroš zatiaľ zvažuje, či sa ho zúčastní alebo sa nechá otestovať individuálne.

„Musím si to ešte premyslieť, ale určite sa chystám otestovať. Človek asi veľmi nemá na výber. Ja som zatiaľ absolvoval testy len v NHL, kde nám ich robili odberom z krvi, takže výter z nosohltana som zatiaľ nezažil," dodal.