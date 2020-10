Kleinov súper z UFC odkazuje: Slováci, prestaňte mi už vypisovať

Zápas trval len 76 sekúnd.

29. okt 2020 o 22:39 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Ich zápas trval len 76 sekúnd. Slovenský bojovník MMA Ľudovít Klein pri svojom debute v prestížnej organizácii UFC knokautoval Novozélanďana Shana Younga.

Súpera najprv omráčil kopom do hlavy, následne pridal ďalšie údery. Súboj ukončil rozhodca, ktorý ratoval Younga pred ďalšími ranami.

Slováci, prestaňte mi písať

Na Slováka sa však po zápase zniesla aj vlna kritiky. Na oficiálnom vážení totiž prekročil hmotnostný limit o takmer dva kilogramy.

Young však so súbojom súhlasil.

"Shanov zápas ma nezaujíma. Jeho súper nespravil váhu, podvádzal," uviedol po zápase Youngov krajan a tréningový partner Israel Adesanya, ktorý patrí medzi najväčšie hviezdy UFC.

V podobnom duchu sa vyjadril aj Youngov tréner.

Ich vyjadrenia natoľko pobúrili slovenských fanúšikov, že sa rozhodli konfrontovať zdolaného bojovníka prostredníctvom sociálnych sietí.

Poukázal na to samotný Young.

"Slováci, nemáte za čo, ste tu vítaní. Ale mohli by ste prestať vypisovať pod každý môj príspevok, prečo toľko vyplakávam? Nikdy som nezažil, aby mi písalo toľko ľudí s otázkou, prečo plačem," odkázal Young cez video na instagrame.

Dostal tvrdú lekciu

V ňom sa vrátil aj k samotnému zápasu. "Pripravoval som sa na súpera s ortodoxným postojom, ktorý kombinuje box a wrestling. Namiesto toho mi našli kickboxera s obráteným garde," posťažoval si.

Vo videu sa vyjadril aj k predzápasovému váženiu.

"Klein mal ešte dve hodiny na to, aby splnil limit, no skrátka to odmietol. Naopak, začal piť vodu, dopĺňať živiny. Jednoducho sa vykašľal na džentlmenskú dohodu," pokračoval.

Prehru s 25-ročným Slovákom označil za tvrdú lekciu.

"Sklamal som sám seba. Hoci som poznal jeho silné stránky, urobil som chyby. U nás sa však vraví, že neprehráte, ale poučíte sa," doplnil.