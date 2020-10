Tri penalty proti domácim? Tréner nazval výkon rozhodcu drámou

Feyenoord podľahol rakúskemu Wolfsbergeru.

30. okt 2020 o 7:54 Boris Vanya

ROTTERDAM, BRATISLAVA. Na jednej strane bol najúspešnejší holandský klub v histórii - pätnásťnásobný šampión, víťaz Európskeho pohára majstrov a dvojnásobný víťaz Pohára UEFA s domovskou arénou pre vyše 50-tisíc fanúšikov.

Súperom bol pomerne neznámy rakúsky tím, ktorý postúpil prvý raz do najvyššej súťaže len pred ôsmimi rokmi.

Hráva na štadióne pre 7-tisíc ľudí a jeho najväčším úspechom je zatiaľ postup do skupinovej fázy Európskej ligy (v minulej aj aktuálnej sezóne).

Lenže vo štvrtok večer išli tradície bokom.

Feyenoord Rotterdam prehral v Európskej lige doma s Wolfsberger AC 1:4. K nečakanému víťazstvu hosťom výrazne pomohli tri premenené penalty, ktoré nariadil srbský rozhodca Srdan Jovanovič.

A predchádzali im momenty, o ktorých sa po zápase najviac diskutovalo.

"Rozhodcovi som povedal, že najmenej dve penalty boli pomerne sporné, posledná určite. Samozrejme, že po takomto zápase sme frustrovaní. Preto som sa na to normálne rozhodcu opýtal.

To, že sme prehrali však, nebola jeho chyba. V prvom polčase sme hrali mizerne. Na ihrisku sme sa iba hľadali, nedokázali sme naskočiť na náš herný systém," vravel pre televíziu RTL 7 kapitán holandského tímu Steven Berghuis.

S kapitánom súhlasil aj bývalý holandský reprezentant Theo Janssen, ktorý hodnotil zápas v televíznom štúdiu.

"Rozhodca bol priemerný, ale prvé dve penalty sa dali pískať. Pred druhou Nieuwkoop skrížil cestu hráčovi súpera, ak by bežal rovno, nič by sa nestalo. Ten útočník to spravil šikovne. Mohol, aj nemusel tam byť kontakt. Ak by to urobil hráč Feyenoordu a domáci by mali penaltu, povedali by sme: Výborne!"

Kým pred prvými dvoma penaltami ani opakované zábery nepotvrdili, či došlo ku kontaktu medzi hráčmi, pred treťou bola situácia jasná.

Brankár Feyenoordu Bijlow v šestnástke vo vzdušnom súboji zasiahol loptu a vzápätí sa zrazil s hosťujúcim Joveličom.

Tréner domáceho tímu Dick Advocaat bol pochopiteľne rozladený.

"Výkon rozhodcu bola dráma. Čo viac mám k tomu povedať? Už sa to nedá vrátiť späť. Nemá zmysel na neho ukazovať. Mali sme sami zabojovať o lepší výsledok. Ak však proti vám odpískajú tri penalty, je to ťažké," citoval trénera portál voetbalzone.nl.

V tíme domácich chýbal slovenský útočník Róbert Boženík, ktorý je zranený.