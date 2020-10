Bolo jediné, no výnimočné. Sagana robí víťazstvo na Gire šťastným

Na svojom konte má už 114 víťazstiev.

30. okt 2020 o 8:59 SITA

BRATISLAVA. Ak by sme štatisticky zhrnuli sezónu 2020 v podaní Petra Sagana, okrem jedného etapového triumfu na Giro d'Italia by z toho vyšlo šesť druhých a tri tretie miesta v koncovkách etáp.

Plus k tomu treba prirátať dve druhé priečky v boji o víťazstvo v bodovacej súťaži na Tour de France a Giro d'Italia či štvrté miesto na monumentálnej klasike Miláno - San Remo.

Či je to veľa alebo málo, odpovedal 30-ročný Slovák v rozhovore pre taliansky denník Gazzetta dello Sport.



"Keď často víťazíte, automaticky s tým stúpajú očakávania fanúšikov. Často je medzi víťazom a druhým v cieli len centimetrový rozdiel, ale ľudia si pamätajú len víťazov," uviedol Peter Sagan aj na špecializovanom webe Cyclingnews.

Páčil sa mu spôsob, akým vyhral

Sagan tiež povedal, že sa zakaždým snaží vydať zo seba to najlepšie, robí čo môže a nepočúva, čo na jeho výkony hovoria ľudia.

Pre svoju premiéru na Gire obetoval účasť na najväčších belgických klasikách či majstrovstvách sveta v Imole.

Ako teda hodnotí svoje účinkovanie na talianskych cestách?

"Predtým mi chýbala víťazná etapa na Gire, teraz ju už mám. To ma robí šťastným. Páčilo sa mi, ako som dosiahol víťazstvo v 10. etape, ako som zaútočil, trpel a bojoval až do konca.

A myslím si, že ľuďom sa to tiež páčilo. To je pre mňa dôležité. Nemôžem to porovnávať s titulom majstra sveta, ale táto víťazná etapa bude mať navždy výnimočné miesto v mojom srdci," uviedol.

Krátka, no intenzívna sezóna

Sagan bol v tejto bizarnej športovej sezóne jedným z mála cyklistov, ktorí sa predstavili v tesnom slede na Tour de France aj Giro d'Italia.

Počas jarného "lockdownu" mohol trénovať len doma v monackom byte a telocvični, chýbali mu najazdené kilometre na bicykli. Trojnásobný majster sveta sa však na to nevyhovára.

"Nikto to nemal ľahké v čase, keď bolo všetko zatvorené a nedalo sa trénovať. Možno však tí z nás, ktorí nečelili úplnému uzavretiu a mohli trénovať vonku, mali výhodu.

Neskôr sa to však zmenilo a mali sme čas pripraviť sa na posunutú sezónu. Tento rok som nakoniec absolvoval viac prípravných kempov ako v minulosti. Bola to krátka, ale o to intenzívnejšia súťažná sezóna," vysvetlil Sagan.

Sagan: Ešte som neskončil

Porovnávanie súčasného Sagana s jeho často exkluzívnymi, ale aj početnými víťazstvami v minulosti je častá téma na odbornej aj fanúšikovskej úrovni.

Je to už desať rokov, čo do svetovej cyklistiky vhupol dvoma víťaznými etapami na pretekoch Paríž-Nice, dnes má na konte úctyhodných 114 triumfov.

Zo stále aktívnych profíkov vo svetovej cyklistike sú na tom lepšie už len "vyhasnutí" šprintéri André Greipel (160), Mark Cavendish (151) a španielsky univerzálny štyridsiatnik Alejandro Valverde (127).

“ Stále chcem jazdiť, lebo stále rovnako milujem cyklistiku. „ Peter Sagan, slovenský cyklista

"Všetko v živote sa mení. Nikto z nás nie je ten istý ako pred desiatimi rokmi. A rovnaké je to aj s nami cyklistami. Stále však chcem jazdiť, lebo stále rovnako milujem cyklistiku.

Som šťastný z toho, čo som dosiahol a ako sa fanúšikovia tešia z mojich úspechov. Nie som si istý tvrdením, že každá sezóna je náročnejšia ako predchádzajúca. Ak v roku 2021 zvíťazím 20-krát, ľudia rýchlo skonštatujú, že som sa vrátil... To by nebolo správne. Ja som predsa stále tu, ešte som neskončil," doplnil Sagan pre Gazzettu.