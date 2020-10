Všetci sa rozutekali, veľký srdciar ostal. Raz je v bráne, inokedy v útoku

Futbal bol na pokraji zániku.

30. okt 2020 o 14:25 Róbert Andrejov

VEĽKÉ KAPUŠANY. Ťažkým obdobím v súčasnosti prechádza futbal vo Veľkých Kapušanoch. Miestny A-tím je v štvrtej lige Juh, riadenej VsFZ, na samom dne tabuľky bez jediného bodu. A s hrôzostrašným skóre 1:71.

Mužstvo z deväťtisícového mestečka neďaleko ukrajinských aj maďarských hraníc prehralo všetkých dvanásť doterajších stretnutí jesene a až deväť z nich minimálne päťgólovým rozdielom.

Preč sú tie časy, kedy počas treťoligovej éry do Veľkých Kapušian cestovali so strachom a veľkým rešpektom aj také celky ako Michalovce, Trebišov či Bardejov.

Nemali istotu, tak odišli

Prvá vlna pandémie koronavírusu zanechala na veľkokapušianskom klube značné stopy. Medzi sezónami došlo k zmene vedenia, avšak noví funkcionári to rýchlo "zabalili" a na ich miesto nastúpili ďalší.

"Nebolo to na prospech veci a v tom vidím najväčší problém, prečo je MFK tam, kde teraz je. Dlho nebolo jasné, kto bude robiť futbal v meste. A potom to tam aj dopadlo.

Hráči nemali istotu, a tak sa rozutekali do okolitých klubov," rozhovoril sa kapitán mužstva Peter Repovský, ktorý ako jediný zo skúsených zostal v kádri aj po turbulentnom období.

V lete odišli všetky opory kolektívu. Nohy na plecia vzali Patrik Babiák, Gábor Vašky, Gergö Dozsický, Ján Fintor a mnohí ďalší.

"Neplánoval som z Veľkých Kapušian odísť. Odtiaľ pochádzam, tu žijem aj pracujem. Nemám ďaleko na ihrisko a nechcelo by sa mi dochádzať na tréningy niekde mimo mesta.

Škoda, že chlapci odišli do iných klubov, boli sme dobrá patria. Nevideli však perspektívu pokračovať v mužstve. Ja som veril, že dôjde k zlepšeniu, ale zatiaľ tomu tak nie je," povzdychol si 32-ročný veľký srdciar.

Na konte má dva góly

Namiesto ostrieľaných borcov dostali priestor v základnej zostave nádejní odchovanci, ktorí však s mužským futbalom nemali takmer žiadne skúsenosti. A tak to aj na trávniku vyzeralo, pretože pripomínali obetných baránkov.

"Aj keď sa snažia a majú potenciál, musíme si otvorene povedať, že zatiaľ to na štvrtú ligu nestačí. V niektorých zápasoch to vyzeralo dobre, ale väčšinou sme boli bez šance," pokračovala dlhoročná brankárska jednotka MFK.

V tejto sezóne sa však z neho stal "obojživelník". Štyrikrát nastúpil medzi troma žrďami a rovnakú porciu zápasov odohral na hrote útoku.

"Keďže nás bolo málo, tréner ma dal do ofenzívy. Už aj v minulosti som párkrát nastúpil v poli a celkom mi to išlo. Vďaka svojej výške viem aj dobre hlavičkovať.

V bráne sa však stále cítim lepšie, hoci teraz sa do nej veľmi netlačím, lebo v predošlej sezóne mi vyskočilo rameno. Radšej púšťam do brány mladého Juraja Chrenka, nech si zachytá. Aj tak nám o nič nešlo, išlo nám hlavne o to, aby futbal v meste neskončil," uviedol Repovský.

Na konte má už aj dva strelené góly. "Ešte pred štyrmi rokmi som v Borši skóroval hlavou a vlani v apríli som sa presadil proti Čičarovciam. Góly teda dávam iba v derby zápasoch," zasmial sa.

Bývalý gólman košickej Lokomotívy či Vyšného Opátskeho pevne dúfa, že jeho materskému klubu čoskoro začne svitať na lepšie časy.

"Uvidíme, či nás korona opäť nejako nepoznačí. Možno by pre nás aj bolo najlepšie, keby sa sezóna zrušila a výsledky anulovali. Snáď by sa klub za tie mesiace pozviechal. Som optimista a verím, že kapušiansky futbal pookreje. Hoci aj v nižšej súťaži," dodal.