Pískal Arsenalu v Európskej lige. Nebol to ťažký zápas, vraví Glova

Pripomínať mu ho bude zápasová minca.

30. okt 2020 o 17:50 Daniel Dedina

KOŠICE. Na supermodernom londýnskom štadióne Emirates pobehuje Slovák len zriedka. Vo štvrtok večer sa to podarilo hneď štyrom. Nie však hráčom, ale rozhodcom.

Duel 2. kola skupinovej fázy Európskej ligy medzi Arsenalom Londýn a írskym Dundalkom viedol z pozície hlavného arbitra Filip Glova.

Na čiarach mu pomáhali asistenti Peter Bednár a František Ferenc, štvrtým rozhodcom bol Michal Očenáš.

Jeden z favoritov na celkový triumf v druhej najprestížnejšej klubovej súťaže v Európe súboj s prehľadom zvládol a vyhral pohodlne 3:0.

Všetky tri góly zaznamenali hráči Arsenalu v rozpätí piatich minút na prelome polčasov.

Známy delegát ich chválil

„Z rozhodcovského pohľadu to nebol extra ťažký zápas. Dôležité bolo byť počas celého priebehu v strehu, pretože sa neustále hralo v okolí pokutového územia Dundalku a mohlo dôjsť k situáciám, po ktorých by nasledoval pokutový alebo priamy voľný kop. Náročné to bolo viac na koncentráciu než fyzicky,“ vyznal sa zo svojich pocitov Glova.

Slovenských arbitrov potešili pozápasové reakcie hráčov i trénerov oboch tímov, Mikela Artetu a Shanea Keegana.

„Po záverečnom hvizde sa s úsmevom prišli poďakovať. Nebolo tam žiadne kontroverzné rozhodnutie, ktoré by ovplyvnilo ich náladu,“ poznamenal Glova.

Počínanie si kvarteta spod Tatier ocenil aj škótsky delegát UEFA a bývalý výborný rozhodca Hugh Dallas.

„Na finálnom hodnotení po zápase bol s naším výkonom veľmi spokojný. Dal nám aj nejaké rady a vravel, že keď takto budeme pracovať, máme pred sebou veľkú budúcnosť,“ priblížil Glova útržky z ich celkového vysvedčenia.

Hrajú rýchlo a s enormným nasadením

Arsenal nastúpil bez Aubameyanga s Lacazettom, ktorí ostali len na lavičke. Aj bez svojich hviezdnych útočníkov mal zápas jasne v rukách a otázkou bola len výška skóre.

„Zo známejších hráčov nastúpili Xhaka, Kolašinac, ďalej Pepe a Tierney, ktorí do klubu prestúpili za veľké peniaze. To, že nehrá Aubameyang nie je žiadna katastrofa, pretože majú mnoho ďalších hráčov, ktorí sa chcú ukázať a čakajú na svoju šancu. Tým, že v lige nenastupujú pravidelne, ich nasadenie bolo enormné,“ vraví 32-ročný Košičan, ktorý ocenil futbalovú vyspelosť anglického giganta.

„Arsenal hral veľmi rýchlo. Jeho hráči si loptu dva-trikrát ťuknú a zrazu sú na druhej polovici ihriska.“

Z rozhodovania na úchvatnom 60-tisícovom štadióne Glova prehnanú trému nepociťoval. V minulosti si už na ňom vyskúšal rolu bránkového rozhodcu.

„Vedel som, čo ma čaká. Štadióny v Anglicku sa od seba nejako výrazne neodlišujú, takže ich kapacitu ani veľmi nevnímame. To, čo nám chýbalo, bola určite divácka kulisa. Pred dvoma rokmi som zažil vyše 50-tisíc divákov a to, samozrejme, cíti aj rozhodca. Ženie to aj jeho,“ priznal.

Štvrtkový zápas mu bude pripomínať zápasová minca s emblémom Európskej ligy. „Je na nej uvedený aj dátum a mužstvá, ktoré proti sebe hrali,“ prezradil.

Veto Dunajskej Stredy ho prekvapilo

Rozhodcovské remeslo je poriadne vrtkavé. V zápasoch i po nich si arbitri neraz vypočujú ostrú kritiku z úst hráčov či trénerov. Pozná to aj Filip Glova.

Napríklad pred minulotýždňovým šlágrom Fortuna ligy Dunajská Streda - Slovan Bratislava ho vetovala domáca strana. Zápas napokon pískal Peter Kráľovič.

„Priznám sa, že som bol z vetácie Dunajskej Stredy trochu prekvapený. Aj ma to sklamalo, pretože som sa na ten zápas tešil. Myslím si, že každý rozhodca urobí počas kariéry chyby, či už na jednu alebo druhú stranu. Ale určite nie s tým, že chce niektoré mužstvo poškodiť,“ zareagoval na námietku aktuálneho lídra našej ligy voči jeho delegácii.

„Na tlak sme už viac-menej zvyknutí, patrí to k tomu. Je to vec, s ktorou sa človek musí naučiť žiť a pracovať,“ tvrdí Glova, ktorý vie, ako chutí pocit, keď to schytá aj od divákov z tribún.

„Horšie je to u nás v lige. Na štadiónoch, kde je málo divákov, je počuť každé slovo. Pri početnejšej diváckej kulise je to iné a pískanie či nadávky berieme športovo, nie nejako osobne,“ povedal.

Ďalšiu nomináciu ešte nepoznajú

Filip Glova pískal v Londýne svoj tretí zápas na medzinárodnej scéne v aktuálnej sezóne.

Spolu s asistentmi Petrom Bednárom a Františkom Ferencom predtým viedli stretnutia Cyprus - Azerbajdžan v Lige národov a Stavanger - Aberdeen v predkole Európskej ligy.

Okrem toho bol aj v pozícii náhradného rozhodcu momentálnej slovenskej rozhodcovskej jednotky, Ivana Kružliaka.

Svoj ďalší program na európskej scéne ešte nepozná.

„Dozvedáme sa ho maximálne týždeň a pol pred zápasom. Aj to len dátum a názov súťaže. O aký zápas ide sa dozvieme až štyri-päť dní pred ním,“ priblížil Glova, ktorý si svoj rozhodcovský tím pochvaľuje.

Aj Bednár a Ferenc sú rodáci z východu Slovenska, prvý menovaný pochádza zo Spišskej Novej Vsi, druhý z Bardejova.

„Sme veľmi dobrí kamaráti. Spoločne sme okúsili najnižšie regionálne súťaže, postupovali do republikových a teraz to ťaháme aj na európskej úrovni. Takže je medzi nami puto,“ usmial sa rozhodca so štatútom profesionála.