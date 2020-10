Žiadny diktátor, skôr žoviálny diplomat. Trénerský mág má sedemdesiat

So štvorkajakom získal dve olympijské medaily.

30. okt 2020 o 20:10 Titanilla Bődová

BRATISLAVA. Rád číta životopisy. O osudoch a myšlienkach osobností často diskutoval aj so svojimi zverencami. Zaujímavý životopis by sa dal napísať aj o ňom. Bývalý tréner komárňanského štvorkajaka Tibor Soós v piatok oslavuje sedemdesiatku.

Vychoval šiestich majstrov sveta

Sám bol kanoista, stal sa viacnásobným majstrom Československa v C2. Najväčšie úspechy však dosiahol s kajakármi.

Takmer tri desaťročia viedol komárňanský klub a vychoval šiestich majstrov sveta.

„Attila Szabó bol vôbec prvým majstrom sveta v rýchlostnej kanoistike z Československa a prvým z Komárna. Vyhral preteky na desať kilometrov na šampionáte v Plovdive 1989. Jeho súťaž trvala okolo 43 minút. Bolo to dlhé, išiel ma šľak trafiť. Ale v cieli som si aj poplakal,“ odpovedal vlani v rozhovore pre SME Tibor Soós na otázku, na ktorý z úspechov spomína najradšej.

Vtedy si myslel, že takýto úspech sa už nezopakuje. O osem rokov však triumfovali Juraj Bača s Michalom Riszdorferom na K2 500 metrov, a bol to len začiatok. O rok vyhrali na dvojnásobnej trati a začal sa rysovať aj slávny komárňanský štvorkajak. Ten v roku 2002 získal prvé dva svetové tituly a nasledovali ďalšie.

Loď v zložení Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer, Erik Vlček a Juraj Bača získala na olympiáde v Aténach bronzovú medailu.

Úprimný vzťah so zverencami

„Pre Tibora to bola zábava a pre nás fyzická práca. Naša spolupráca bola výborná, čo ukazujú aj výsledky. Máme dlhodobo úprimný vzťah. Považujem ho skoro až za príbuzného, akéhosi krstného otca a mentora,“ povedal na adresu svojho niekdajšieho trénera šesťnásobný majster sveta Juraj Bača.

Dlhé rozhovory s trénerom ho veľmi bavili. Rozprávali sa aj o práve rozčítanej knihe, o Churchillovi alebo iných osobnostiach.

Štvorkajak v zložení Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer, Erik Vlček, Juraj Bača na olympiáde v Aténach v roku 2004. (zdroj: TASR)

„Stále niečo čítal, buď knihu alebo noviny, mal prehľad a svoje poznatky preniesol aj do našej spolupráce,“ spomína na úspešné obdobie Juraj Tarr, ktorý sa do lode dostal neskôr namiesto Baču. „Nikdy nezabudnem ani na to, že cestou na sústredenie do Talianska si na benzínke vždy dal kávičku a Sacherovu tortu. To bol rituál,“ dodal štvornásobný majster sveta Tarr.

Spolu s Riszdorferovcami a Vlčekom aj on bol členom striebornej posádky na olympijských hrách 2008 v Pekingu.

Do Číny vycestovali ako favoriti, rok predtým zdolali celý svet. V Pekingu však boli Bielorusi o sekundu rýchlejší. „Nerád by som ich obviňoval, pretože dopingovými testami prešli. Hoci v ich výprave bolo dosť veľa pozitívnych nálezov práve v Pekingu. V kanoistike však nepoznám nikoho, kto by sa za mesiac dokázal zlepšiť o sekundu,“ naznačil vo vlaňajšom rozhovore bývalý tréner.

Nie tréner, ale priateľ