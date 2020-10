Michalovce si poradili s Liptovským Mikulášom, Detva rozhodla v predĺžení

Detve výrazne pomohol dvojgólový Charbonneau.

30. okt 2020 o 21:00 (aktualizované 30. okt 2020 o 21:21) TASR

MICHALOVCE. Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v 9. kole Tipos extraligy nad MHK 32 Liptovský Mikuláš 4:2.

Hokejisti HC 07 Detva zvíťazili nad HC Nové Zámky 3:2 po predĺžení.

Liptovský Mikuláš nedokázal vyrovnať

V prvej tretine sa nehral príliš okulahodiaci hokej. Hra sa najskôr prelievala pomaly. V štvrtej minúte zachytil rozohrávku hostí Takáč, ktorý nedal brankárovi Krasanovskému šancu.

Druhú tretinu odštartovali Michalovčania presilovkou pre príliš veľký počet hostí na ľade a tú využili už po pár sekundách, keď od modrej napriahol McCormack a Galamboš tečoval puk za bezmocného Krasanovského.

V 24. minúte mohli ísť domáci dokonca do trojgólového vedenia, presilovku ale zahrali zle a dokonca pri nej inkasovali, keď im ušiel Okuliar. V tretej tretine pokračoval hokej, v ktorom dominovali domáci, no tí sa trápili v koncovke.

V 46. minúte využil presilovku domáci Hickmott. Dukla však v 48. minúte opäť znížila na rozdiel jedného gólu. Výhru Michaloviec potvrdil gólom do prázdnej bránky Török.

O výhre Detvy rozhodol Charbonneau

Detvania nedali výkonom v prvej tretine proti Novým Zámkom najavo, že nehrali takmer dvadsať dní. Úspešne im vyšla akcia v trinástej minúte, keď sa presadil do odkrytej bránky Kiviaha.

Nové Zámky v druhej tretine pretavili päťminútovú početnú prevahu do vyrovnávajúceho zásahu. Po strele Ordzovenského od modrej tečoval účinne puk Hain. Oba tímy následne nepoľavili v tempe.

V úvode tretej tretiny viac hrozili hostia. Domáci však predviedli v 50. minúte rýchlu akciu, po ktorej sa tešil Charbonneau - 2:1.

Novozámčania v závere pritlačili a využili presilovku. Hain sa presadil od modrej čiary a vyrovnal na 2:2.

Detva následne tiež hrala presilovú hru a presunula si ju do predĺženia, no nedokázala skórovať. Podarilo sa jej to napokon v 64. minúte, keď z medzikružia tvrdou ranou rozvlnil sieť Charbonneau.

Michalovce - Liptovský Mikuláš 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Góly: 4. Takáč, 21. Galamboš (McCormack, Korhonen), 46. Hickmott (Southorn, Lalancette), 60. T. Török (Regenda) - 25. Okuliar (Petran), 48. Štrauch

Rozhodovali: M. Novák, Štefík - Bogdaň, Kacej. Vylúčení 5:4 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0. Bez divákov

Michalovce: T. Tomek – McCormack, Ventelä, Southorn, Louis, V. Mihálik (C), Zeleňák, Zekucia – P. Regenda, Lalancette, Korhonen – Takáč, Hickmott, Bartánus – T. Matoušek, Galamboš, Mašlonka – Chalupa, Češík, T. Török – M. Farkaš

Liptovský Mikuláš: Krasanovský – Nemec, Kurali, M. Bača, Petran, Mezovský, Rusina, S. Droppa, Patlevič – Uhrík, A. Lištiak, R. Huna (C) – Hamráček, Okuliar, Michalík – A. Štrauch, P. Oško, M. Surový – Bečka, Toma, M. Matoušek.

Hlasy po zápase Miroslav Chudý, tréner Michaloviec: "Musím pochváliť súpera. Hrali sme proti dobre zorganizovanému tímu. Mali sme síce prevahu, na góly sme sa však narobili. Naše víťazstvo sa rodilo ťažko, pomohli nám presilovky. V závere sme si to skomplikovali. Hlúpymi faulmi sme im ponúkli možnosť zisku bodov, nakoniec sme to však ustáli." Pavol Paukovček, asistent trénera Liptovského Mikuláša: "Hrali sme proti veľmi silnému súperovi. Naša hra mala hlavu aj pätu. Počas celého duelu sme siahali na body, žiaľ, doplatili sme na to, že sme nevyužili dve presilovky v závere a takisto na hrubé individuálne chyby."

Detva - Nové Zámky 3:2 pp (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)

Góly: 13. Cox (Charbonneau), 50. Charbonneau (Čacho, Askarov), 64. Charbonneau (Askarov) - 28. Hain (Ordzovenský, Holovič), 56. Hain

Rozhodovali: D. Konc st., P. Stano - J. Konc ml., Gegáň. Vylúčení na 2 min.: 6:6, vyššie tresty: Cox (Detva) 5+DKZ za podrazenie, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0. Bez divákov

Detva: Sholl - Korím, Golian, Rais, Lalík, Jendroľ, Gachulinec, Rymsha, F. Fekiač - Askarov, T. Klíma, Halama - Cox, Čacho, Charbonneau - Ščurko, V. Fekiač, Ľupták - J. Sýkora, P. Valent, R. Gašpar

Nové Zámky: Kiviaho - Holenda, Hain, Västilä, Drtina, Fereta, Ordzovenský - Rogoň, Ondrušek, Zahradník - Hämäläinen, Seppänen, Giľák - Bajtek, Holovič, J. Jurík - M. Andrisík