Pád tradičného klubu. Schalke vedie hrozivú bilanciu v Bundeslige

Sú na chvoste tabuľky.

31. okt 2020 o 12:00 Michal Šášky

GELSENKIRCHEN. V najvyššej nemeckej súťaži hrajú tridsiatu sezónu za sebou.

Počas tohto obdobia sa stali päťkrát vicemajstrami, štyrikrát skončili tretí.

Teraz prežíva Schalke 04 ťažké obdobie. V piatok predĺžil sériu bez ligového víťazstva už na 22 zápasov.

Nezdolali ani nováčika

Futbalisti Schalke sa naposledy radovali z trojbodového zisku v I. Bundeslige pred 287 dňami.

Vedú tak druhú najhoršiu sériu v ligovej histórii. Zatiaľ najdlhšie čakala na víťazstvo Tasmania Berlín, ktorá v rokoch 1965 a 1966 nevyhrala až 31 zápasov v rade.

V predohrávke 6. kola proti nováčikovi súťaže zo Stuttgartu mali šancu negatívnu sériu prerušiť, no nepodarilo sa im to.

A to napriek tomu, že prvýkrát v tejto sezóne skórovali ako prví. Po polhodine hry sa premiérovo v Bundeslige presadil devätnásťročný obranca Malick Thiaw.

"Keďže som neodohral veľa minút a ako obranca sa tiež nedostávam do veľa šancí, tak teraz moje štatistiky vyzerajú dobre. Strelil som niekoľko gólov aj v doraste, ale v prvom tíme je to splnený sen," povedal po zápase pred televíznymi kamerami Thiaw, ktorý odohral len dva zo šiestich duelov v tejto sezóne.

Pred prázdnymi tribúnami štadióna Veltins však futbalisti Schalke remizovali 1:1. Jedenásť minút po polčasovej prestávke vyrovnal z pokutového kopu Argentínčan Nicolás González.

Stuttgart sa tak v neúplnej tabuľke posunul na štvrtú priečku.

"Chceli sme získať tri body, ale nezvládli sme to. Hrali sme odvážne, no v útoku musíme hrať lepšie. Vytvárame si málo šancí a na konci robíme zlé rozhodnutia. Na tomto výkone by sme mali stavať," poznamenal skúsený útočník Schalke Mark Uth.

Dúfam, že klub nezanikne

"Stále máme problémy v záverečnej fáze stretnutí. Prvý polčas sme hrali dobre, no po prestávke sa náš výkon zhoršoval," zhodnotil tréner Schalke Manuel Baum.

Štyridsaťjedenročný Nemec sedí na lavičke mužstva už mesiac. Vedenie totiž koncom septembra odvolalo skúseného Davida Wagnera aj s jeho asistentmi.

V tom čase figurovalo Schalke na dne tabuľky s dvomi prehrami a skóre 1:11. Bol to najhorší vstup do ligy v klubovej histórii. Úvodná prehra 0:8 s Bayernom Mníchov zase historicky najväčší debakel v otváracom stretnutí súťaže.

Okrem Bayernu vysoko prehrali aj s RB Lipsko (0:4) a pred týždňom s Borussiou Dortmund (0:3).

„Týmto číslam osobne nevenujem absolútne žiadnu pozornosť. Znamenalo by to, že sa pozeráte dozadu, a to nemá zmysel. Musíme myslieť pozitívne,“ povedal Baum.

O budúcnosti klubu sa hovorí už dlhšie obdobie. Bývalý holandský futbalista Marco van Hoogdalem prejavil vážne obavy už na jar počas prvej vlny koronavírusu.

"Prerušenie sezóny bude mať na Schalke tvrdé dopady najmä z finančnej stránky. Musí sa nájsť nejaké riešenie, je to veľký klub s mnohými priaznivcami. Verím, že nezanikne. Nemecká liga bez Schalke je nepredstaviteľná," povedal podľa agentúry SID bývalý hráč klubu.

V tom čase ešte Schalke figurovalo v tabuľke na šiestej priečke. Počas májovej a júnovej dohrávky minulej sezóny prehralo šesť zápasov, trikrát remizovalo a skončilo napokon dvanáste.

Momentálne je po druhej remíze v ročníku Schalke predposledné. Za sebou má len Mainz, ktorý ešte v sobotu čaká zápas na pôde Augsburgu.