Michalovce zaskočili Trnavu, Žilina si napravila chuť proti Senici

Hlasy po zápase

Norber Hrnčár, tréner Spartaka: "V prvom polčase sme sa dostali do niekoľkých zaujímavých šancí, ktoré sme ale nepremenili. O našej prehre rozhodla nekoncentrovanosť pri prvom góle do postavenej obrany. Potom to bolo z našej strany iba o chcení a kŕčovitosti a hostia svoje víťazstvo uhrali dobrou defenzívnou hrou."

Jozef Majoroš, tréner Michaloviec: " V prvom rade chcem zablahoželať chlapcom k víťazstvu a k výkonu. Naše víťazstvo bolo zaslúžené, v defenzíve sme pracovali kompaktne, domácich sme držali ďaleko od brány a nepúšťali ich do šancí.

Pri šanci Vlaska nás podržal Markovič, inak Trnava nemala veľa šancí. V druhom polčase sme pokračovali v defenzíve a naskytla sa nám šanca, ktorú sme Taiwom premenili. Tešíme sa, že máme tri body a ideme ďalej pracovať."