Neskóroval 392 dní. Hazard predviedol nechytateľnú strelu z diaľky

Belgičan sa vrátil vo veľkom štýle.

31. okt 2020 o 20:30 Jerguš Radačovský

VIDEO: Eden Hazard strelil krásny gól

BRATISLAVA. Trápili ho početné zranenia a neskóroval viac než rok. Belgický futbalista Eden Hazard sa konečne dočkal.

Podarilo sa mu to po dlhých 392 dňoch. A stálo to za to.

Dvadsaťdeväťročný Belgičan pomohol Realu Madrid k triumfu v La Lige nad Huescou, keď v 40. minúte otvoril skóre.

Prebral si loptu od Ernesta Valverdeho a krásnou strelou z diaľky nedal šancu hosťujúcemu brankárovi Andrésovi Fernándezovi.

Favorit nakoniec vyhral 4:1, Hazard odohral 59 minút. Bol to len jeho druhý zápas po návrate po zranení.

Proti Borussii Mönchengladbach v Lige majstrov odohral len 22 minút. Naposledy sa tešil z gólu 5. októbra 2019 proti Granade.

Hazard prišiel do Realu v lete 2019 z Chelsea FC za 100 miliónov eur. Ďalších 45 miliónov mohli priniesť bonusy.

V drese španielskeho klubu však zatiaľ odohral len 24 súťažných zápasov, v ktorých okrem dvoch gólov pridal aj sedem asistencií.