Vraj jej podvodník dal krém na bolesť. Teraz dostala trest za doping

Američanka nemôže hrať štyri roky.

1. nov 2020 o 11:51 SITA

BRATISLAVA. Američanka Ashley Kratzerová bude mať 4-ročnú pauzu od profesionálneho tenisu.

Medzinárodná tenisová federácia (ITF) informovala, že rodáčku z kalifornského Newport Beach, ktorá bola v singli najvyššie na 200. priečke, potrestali za doping. Do súťažného diania sa bude môcť vrátiť až 27. marca 2024.



Kratzerovej vo vzorke moču z 27. januára tohto roka našli hexapeptid uvoľňujúci rastový hormón. Pri obhajobe ponúkla nevšednú verziu toho, ako sa zakázaná substancia dostala do jej tela. Nezávislý tribunál však napokon nepresvedčila.



Tenistka priznala, že už mesiace má na nohách otlaky. Rany jej dokonca krvácali a nezaberalo jej nič, čo pri liečbe dovtedy použila. Počas vlaňajšej cesty do Číny však požiadala o pomoc miestneho trénera.

Muž, ktorého pomenovala ako Čang, jej dal fľaštičku s tajomným krémom. Nebol na nej žiadny štítok, takže nebolo možné zistiť, aké látky obsahuje.



Po návrate domov si Kratzerová nanášala krém na problematické miesta. Keď však mala začiatkom roka pozitívny test na zakázanú látku, pokúsila sa kontaktovať Čanga.

U organizátorov turnaja sa však dozvedela, že žiadny človek s takýmto menom sa na podujatí nezúčastnil. Nepomohla jej ani Čínska tenisová federácia, a tak sa napokon pri dokazovaní prípadnej neviny nemohla oprieť o žiadny spoľahlivý dôkaz.