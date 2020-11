Liverpool vyrovnal takmer 40-ročný klubový rekord a dosiahol historický zápis

Podobná úspešná séria je ešte z 80. rokov.

1. nov 2020 o 12:20 SITA

BRATISLAVA. Triumfom nad West Hamom United (2:1) v sobotňajšom stretnutí 7. kola anglickej Premier League 2020/2021 dosiahol tamojší šampión FC Liverpool významný míľnik.

Tím doma na Anfielde neprehrali už 63. zápas po sebe. Rovnaká séria sa Liverpoolu podarila aj v rokoch 1981-1983 v ére trénera Boba Paisleyho.

Súčasný tím nemeckého kormidelníka Jürgena Kloppa bude môcť vytvoriť nové klubové maximum 21. novembra v dueli s Leicestrom City.



LFC sa v sobotu stal iba druhým tímom v histórii Premier League, ktorý v troch po sebe idúcich domácich vystúpeniach inkasoval ako prvý, no dokázal zvíťaziť. Predtým sa podobný kúsok podaril Blackburnu Rovers v novembri 2009.



"Základom všetkého, čo robíme, je charakter tohto mužstva. Hráči nemusia byť v najlepšej forme, no sú pripravení hrať každé tri alebo štyri dni. Musíme však dbať na to, aby sme chlapcom pomohli udržať si kvalitu.

Keď si pozriem počet zápasov, ktorý musíme zvládnuť, je to naozaj náročné," povedal na klubovom webe liverpoolský kouč Klopp.