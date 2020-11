V Japonsku vyskúšali novú technológiu, má chrániť divákov na štadiónoch

Použiť sa má v čase olympijských hier.

2. nov 2020 o 11:32 ČTK

TOKIO. Japonsko, ktoré sa chystá budúci rok usporiadať olympijské hry, používa nové technológie v snahe zabezpečiť v časoch pandémie bezpečnosť divákov na štadiónoch.

Ako informoval britský denník The Guardian, kamery s vysokou rozlišovacou schopnosťou sledovali od piatku divákov počas troch bejzbalových zápasov na štadióne v Jokohame.

Na mieste bolo tiež zariadenie schopné monitorovať oxid uhličitý i prístroje na meranie rýchlosti pohybu vzduchu. Všetko dohromady má poskytovať informácie o šírení kvapiek slín, keď diváci kričia, jedia alebo pijú.

Na štadión s kapacitou 34-tisíc miest mohlo v piatok prísť 16 000 ľudí, v sobotu bolo povolené zvýšiť návštevnosť na 80 a v nedeľu na 100 percent.

Všetky miesta však obsadené neboli, pretože v Japonsku sa začal zvyšovať denný počet nakazených a ľudia radšej zvolili možnosť sledovať zápasy doma.

V Japonsku sa od začiatku epidémie nakazilo koronavírusom 102-tisíc ľudí a 1778 na jeho následky zomrelo. Pre krajinu so 126 miliónmi obyvateľov je to relatívne nízky údaj, pripomína The Guardian.

Štadión v Jokohame nebol na zistenie bezpečnosti divákov zvolený náhodou. Na olympiáde, ktorá začne v júli budúceho roka, má byť štadión dejiskom softbalových a bejzbalových zápasov.

Zástupca jokohamských úradov Kijotaka Eguči povedal, že výsledky a zistenia z testov budú odovzdané vláde.

"Informácie, ktoré získame, poslúžia pri vytváraní vládnych pokynov, použijú sa v čase olympijských hier a tiež pri zápasoch profesionálneho bejzbalu," uviedol Eguči.

Pri vstupe na štadión v Jokohame dostali diváci pokyn, aby si nainštalovali aplikáciu o vyhľadávanie kontaktov pre prípad, že by sa ukázalo, že sedeli v blízkosti človeka, u ktorého sa neskôr potvrdil koronavírus.

Usporiadatelia ich tiež vyzvali, aby nepovzbudzovali príliš hlasno. Personál na štadióne chodil za tými, ktorí nemali rúška s požiadavkou, aby si zakryli tvár.

Vopred bolo oznámené, že starší a chorí ľudia by sa mali účasti vzdať.

Získané údaje skombinované s počítačovou simuláciou pomôžu vláde pri rozhodovaní o diváckych kapacitách pri športových akciách a ďalších spoločenských udalostiach.

Japonsko teraz povoľuje využiť polovicu sedadiel, ak kapacita miesta prevyšuje 10 000 miest. Tento princíp nemusel byť pri testovaní v Jokohame dodržaný.