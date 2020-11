Tour 2021? Viac príležitostí pre Sagana, ale aj pre jeho súperov

Saganovi môže pasovať desať až dvanásť etáp.

2. nov 2020 o 14:28 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Menej ťažkých horských dojazdov, viac kilometrov v časovkách, ale predovšetkým až osem možných šprintérskych dojazdov.

Budúcoročná Tour de France bude mať úplne iný charakter ako posledná edícia, ktorá pasovala najmä vrchárom a bolo v nej veľmi veľa stúpaní. Naopak, šprintéri mali málo príležitostí.

O rok to bude presne naopak a o zelený dres môže byť veľký boj.

„Nie je to Tour, na aké sme boli zvyknutí v posledných rokoch. Bude tam veľa šprintérskych a klasikárskych etáp. Celkovo to je Tour, ktorá bude aj vzhľadom na dve časovky viac vyhovovať komplexnejším pretekárom než vrchárom,“ hodnotil trasu francúzsky cyklista Thibaut Pinot pre denník L'Equipe.

Článok pokračuje pod video reklamou

Menej horských dojazdov

Súvisiaci článok Ak Sagan získa žltý dres, bude ho mať iba deň. Zverejnili trasu Tour 2021 Čítajte

Organizátori zaradili do programu menej horských dojazdov. Šéf pretekov Christian Prudhomme to vysvetlil tým, že cyklisti tieto príležitosti nevyužívali.

V cieľových stúpaniach aj tak naplno súperili len v poslednom kilometri. To sa mu zdalo ako premárnená príležitosť.

„Teraz sa budú musieť pokúšať o dlhšie úniky, ak chcú uspieť,“ naznačil Prudhomme pri predstavovaní trasy.

Mimoriadne náročné etapy čakajú cyklistov v Pyrenejach, kde absolvujú stúpania na Col du Portet (2209 m), Col du Tourmalet (2108 m) či do strediska Luz Ardiden (1715 m).

Tour de France 2021 Koná sa od 26. júna do 18. júla 2021. Odštartuje v Bretónsku. Celková dĺžka pretekov je 3383 km. Z toho 58 km sú časovky. Z 21 etáp je osem rovinatých, päť kopcovitých, šesť horských a dve sú individuálne časovky. V programe sú len tri horské dojazdy - Tignes (2117 m), Col du Portet (2209 m) a Luz Ardiden (1715 m). Siedma etapa je mimoriadne dlhá. Má 248 km a je najdlhšia v rámci Tour za posledných 21 rokov.

V rámci jednej etapy cyklisti zdolajú aj slávny Mt. Ventoux – a hneď dva razy. Cieľ však bude až po klesaní, nie na vrchole.

„Mňa by potešilo viac horských dojazdov ako len tri. Ale v konečnom dôsledku na tom nezáleží, lebo každá etapa bude náročná,“ poznamenal tohtoročný víťaz Tour Tadej Pogačar. Trasa je podľa neho veľkou výzvou.

„Budeme sa musieť dobre pripraviť na časovky, budú rovnako dôležité ako horské etapy,“ uznáva aj Kolumbijčan Nairo Quintana.

Práve časovky budú nahrávať cyklistom, ktorí v kopcoch nemusia útočiť a budú schopní brániť náskok získaný v časovke, ako to bolo v minulosti pri víťazstvách Chrisa Frooma či Bradleyho Wigginsa.

Viac šancí pre Sagana a šprintérov

Tour 2021 je však predovšetkým dobrou správou pre šprintérov a klasikárov. Prvé dve etapy majú cieľ v krátkom stúpaní, nasledovať bude viacero rovinatých etáp.

Žltý dres by v prvý týždeň Tour mohol získať silný klasikár ako Julian Alaphilippe, Marc Hirschi, Mathieu van der Poel či Wout van Aert.

Súvisiaci článok Sagan má ďalšieho vyzývateľa. Chcem zelený dres, priznal Belgičan Čítajte

„Mohol by som mať viac šancí už v prvom týždni. Vyzerá to pre mňa veľmi zaujímavo a reálny je aj žltý dres,“ uviedol Belgičan van Aert pre televíziu Sporza.

Len nedávno vyjadril túžbu vyhrať raz na Tour zelený dres. Či sa o to pokúsi už najbližšie, nevedel s istotou povedať, pretože jeho veľkým cieľom budú aj olympijské hry v Tokiu.

„Na zelený dres bude viac príležitostí. Asi to bude otázka niekoľkých najbližších rokov, no nechcem si veľa príležitostí nechať ujsť,“ dodal Belgičan.

Tour bude dobrou príležitosťou aj pre Petra Sagana. Ak by ho tím Bora-Hansgrohe opäť nominoval, bola by to desiata účasť slovenského cyklistu na Tour.

Šancí na etapové víťazstvo by mal mať desať až dvanásť. To je vysoké číslo. No treba brať do úvahy aj to, že konkurencia v boji o víťazstvo bude vyššia.

Okrem toho môže mať Sagan súpera aj vo vlastnom tíme. Bora-Hansgrohe dlhšie avizuje, že na budúci rok by mal premiérovo štartovať na slávnych pretekoch šprintér Pascal Ackermann. V etapách by si potom musel Sagan s Ackermannom deliť úlohy.