Gombos sa s istotou vráti do elitnej stovky, zahrá si so svetovou štrnástkou

V Paríži zdolal už druhého hráča prvej stovky.

2. nov 2020 o 19:30 SITA, TASR

PARÍŽ. Slovenský tenista Norbert Gombos postúpil na turnaji ATP kategórie Masters 1000 v Paríži do 2. kola dvojhry mužov.

V pondelkovom súboji prvého kola si poradil s iným úspešným kvalifikantom Talianom Marcom Cecchinatom za 81 minút 6:2, 7:6 (2).

Jeho ďalším súperom v hale Bercy bude ôsmy nasadený Belgičan a štrnásty hráč svetového rebríčka David Goffin.

Slovenský daviscupový reprezentant má už istú prémiu 36.000 eur pred zdanením a 70 bodov do rebríčka ATP Entry. V aktuálnom rebríčku ATP mu patrí 105. priečka, no už teraz má istotu prieniku do elitnej stovky na 95. pozíciu.

Gombosovi vyšiel úvod zápasu s Cecchinatom, keď hneď v úvodnom geme prelomil podanie semifinalistu Roland Garros z roku 2018.

V celom súboji iba raz stratil servis, pričom súpera brejkol dvakrát v prvom a raz v druhom sete. Na postup ďalej využil druhý mečbal v skrátenej hre druhého setu.