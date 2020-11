Jendrichovský: Ďalej ako do januára sa nepozerám, žijeme zo dňa na deň

Klubom preplatili za dva mesiace 15 až 18-tisíc eur.

3. nov 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Basketbalistky Young Angels Košice dokazujú, že aj za málo peňazí môže byť veľa muziky.

V družstve majú iba dve skúsené hráčky – Annu Jurčenkovú a Petru Bartánusovú.

Jurčenková má ako jediná v klube profesionálnu zmluvu, zvyšok tímu tvoria mladé dievčatá, ktoré sú platené formou štipendií.

Rozpočet klubu je približne jedna desatina z toho, čo mali Košičanky k dispozícii v najslávnejšej ére, keď ešte pôsobili v Eurolige.

Napríklad v sezóne 2013/14 mal klub rozpočet okolo 950-tisíc eur.

Teraz sa aj s výrazne omladeným kádrom pohybuje v extralige na horných priečkach.

Jurčenková a Bartánusová ťahajú mladé hráčky

Ženská basketbalová extraliga je jednou z piatich najvyšších súťaží, ktoré môžu pokračovať v sezóne aj počas vyhláseného núdzového stavu.

„Sme radi, že sme medzi súťažami, ktoré nemuseli prerušiť sezónu. Testovanie pred zápasmi dodržiavame veľmi zodpovedne. Neustále komunikujeme aj s deťmi v našej akadémii, aby vedeli, čo majú robiť. Je dôležité, aby sa aspoň trochu udržali v tréningovom tempe. Sezóna je po organizačnej aj finančnej stránke veľmi náročná, ale s tým sa musíme vyrovnať,“ hovorí generálny manažér Young Angels Košice Daniel Jendrichovský.

Po športovej stránke môže byť so sezónou zatiaľ nadmieru spokojný.

Košičanky doposiaľ nevynechali ani jeden zápas a v tabuľke sú na druhom mieste za Ružomberkom.

„Máme dve skúsené hráčky, Anku Jurčenkovú a Peťu Bartánusovú, ktoré pomáhajú našim mladým rásť. Veľmi ma teší, ako idú dievčatá výkonnostne hore. Družstvo je vyskladané z mladých dievčat, ktoré dokážu byť v našej lige viac ako konkurencieschopné. Potvrdil to aj zápas v Ružomberku, kde sme sa porazili do veľkej miery vlastnými chybami. S doterajšími výkonmi prevláda spokojnosť,“ uviedol Jendrichovský.

Ďalej ako do januára sa nepozerá

Finančná situácia v športových kluboch je vzhľadom na pandémiu komplikovaná.

„Neverím, že dnes existuje klub, ktorý je finančne stabilizovaný. Všetci žijeme zo dňa na deň. Pozerať sa ďalej ako do 1. januára 2021 je prakticky nemožné. Partneri klubu sa zatiaľ snažia plniť si záväzky, ako môžu, ale upozorňujú nás, že ďalší rok to už také optimistické nebude,“ približuje Jendrichovský.

Mužské aj ženské extraligové kluby už dostali prvú pomoc od štátu, ktorá pokryla personálne náklady za dva mesiace.

„Išlo o september a október a ak by podobná pomoc prišla aj za november a december, bude sa nám dýchať o čosi jednoduchšie. Ak sa situácia po novom roku s pandémiou nezmení, budeme musieť hľadať so štátnym tajomníkom možnosti, ako klubom pomôcť vo väčšej miere ako doteraz,“ naznačuje Jendrichovský.

Finančná pomoc pre kluby najvyššej súťaže bola u mužov prerozdelená rovnomerne, u žien dostali menšiu časť tímy, ktorým už pred sezónou Slovenská basketbalová asociácia pomohla, aby sa vôbec do extraligy prihlásili.

„Týkalo sa to Spišskej Novej Vsi, Popradu a UMB Banská Bystrica. Tieto kluby môžu byť veľmi spokojné s tým, ako sa k nim zväz zachoval. Myslím si, že nikto nemá dôvod sa cítiť poškodený. Kluby dostali za oba mesiace od 15 do 18-tisíc eur,“ uviedol Jendrichovský.

Za šesť dní trikrát na testovanie

Rozpočet Košičaniek je v tejto sezóne len zlomkom zo sumy, akú mali ešte v čase, keď pôsobili v Eurolige.

„Určite o sebe nemôžeme povedať, že sme profesionálny klub. Jedinou hráčkou s profesionálnou zmluvou je Anka Jurčenková, ktorá môže od nás kedykoľvek odísť. Ani jej zmluva nie je na úrovni toho, čo by vedela dostať niekde inde. Ostatné hráčky majú menšie formy štipendií, keďže ešte chodia do školy a basketbal hrajú popri štúdiu,“ naznačil Jendrichovský.

„Nemáme náklady na cestovanie, ako keď sme lietali v rámci európskych súťaží, takže sa to nedá úplne porovnávať s tým, ako je to teraz. Aktuálny rozpočet je medzi jednou osminou až desatinou z toho, s čím sme pracovali, keď sme hrali Euroligu, no závisí od sezóny,“ prirovnal.

Košičanky pravidelne absolvujú testovanie pred zápasmi a minulý víkend sa zúčastnili aj celoplošného testovania.

„Z našej mládežníckej pyramídy bola jedna hráčka pozitívne testovaná. Ostatné mali negatívne výsledky. Zaujímavosťou bolo, že naše extraligové družstvo absolvovalo v piatok testovanie pred sobotným zápasom a v nedeľu bolo na celoštátnom testovaní. Všetci boli negatívni. V utorok nás čaká ďalšie testovanie pred zápasom s Piešťanmi, takže za šesť dní to budú už tretie testy,“ hovorí Jendrichovský.

Pre reprezentáciu je Jurčenková nenahraditeľná

Jurčenková sa vracia do reprezentácie a má Slovenkám pomôcť v kvalifikačných bojoch o majstrovstvá Európy.

„Anka citeľne chýbala v zápase proti Čiernej Hore, ktorý nás stál postup na ME ešte v predošlej kvalifikácii. Možno so mnou nebudú všetci súhlasiť, no Anka je dnes jediná hráčka v reprezentácii na pozícii číslo päť, ktorá má európsku úroveň. Som rád, že prijala pozvánku do reprezentácie. Jej príchodom získava Slovensko nenahraditeľnú hráčku, ktorá nám chýbala v úvodnom zápase kvalifikácie s Maďarskom,“ tvrdí Jendrichovský.

Šance slovenských basketbalistiek postúpiť na európsky šampionát závisia podľa neho od nadchádzajúceho zápasu.

„Na budúci týždeň nás čaká kľúčový duel v Holandsku, kde naposledy prehrali Maďarky. Keďže je skupina len trojčlenná, bude to veľmi zamotané. Verím však, že ak uspejeme v Holandsku a dokážeme si následne ustrážiť domácu palubovku, mali by sme postúpiť na ME,“ uviedol Jendrichovský.