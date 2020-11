Po školáckej chybe prišiel o šancu na prvé body, Hamilton ho povzbudil

Russell mal na Imole netradičnú nehodu.

3. nov 2020 o 9:28 Miroslav Kováčik

BRATISLAVA. Brit George Russell doposiaľ absolvoval 34 veľkých cien v rámci seriálu pretekov formuly 1.

Vo všetkých kvalifikáciách zdolal svojho tímového kolegu, či už išlo o Poliaka Roberta Kubicu alebo v aktuálnom ročníku o Kanaďana Nicholasa Latifiho.

Jazdec tímu Williams a víťaz šampionátu F2 spred dvoch rokov je považovaný za veľký talent, ale v kolónke získaných bodov v F1 mu naďalej svieti nula.

V nedeľu to mohol zmeniť na okruhu v talianskej Imole, ale o dobrý výsledok sa pripravil zbytočnou a priam školáckou chybou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Smutne sedel a prizeral sa

V 51. kole mal Holanďan Max Verstappen nehodu, čím spôsobil výjazd bezpečnostného vozidla. V tom čase sa Russell posunul na priebežnú desiatu priečku, ktorá by mu priniesla jeden majstrovský bod.

O dve kolá neskôr však havaroval aj Brit, hoci bol na trati stále tzv. safety car. Na zjazdených a studených pneumatikách stratil kontrolu nad svojim monopostom a skončil v bariére.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/OoY2oxJy6As

Následne opustil priestor trate, sadol si na trávu a smutne premýšľal nad momentom, po ktorom sa pre neho preteky skončili.

"Nikdy nezabudnem na tento deň, na túto chybu. Poučím sa z nej, budem silnejší. Celému tímu sa veľmi ospravedlňujem. Na toto neexistujú žiadne výhovorky," napísal o pár hodín neskôr na instagrame.

Hamilton: Hore hlavu a ďalej na to tlač

Súvisiaci článok Polarizuje spoločnosť a prekonal legendu. Už ako 10-ročný vedel, čo chce Čítajte

Na príspevok 22-ročného Russella reagoval aj jeho skúsenejší a mimoriadne úspešný krajan Lewis Hamilton, ktorý spomenuté preteky v Imole vyhral.

"George, dal si do toho všetko. Je ok robiť chyby a je ok cítiť bolesť. Ja som spravil viac chýb, ako si dokážem pamätať. Si skvelý chalan. Hore hlavu a ďalej na to tlač," napísal rekordér v počte víťazných veľkých cien.

Pridal sa aj Romain Grosjean z tímu Haas.

"Poznám ten pocit. Bude trvať nejaký čas, pokiaľ na to zabudneš, ale to, čo predvádzaš, je mega. Pokračuj v tom," uviedol Francúz.

V prípade Grosjeana to neboli len prázdne slová do vetra, aj jemu sa totiž "podarilo" havarovať počas výjazdu bezpečnostného vozidla. Bolo to pred dvoma rokmi v azerbajdžanskom Baku.