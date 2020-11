Ovládli posledné tri ročníky. Chystá sa zrejme najväčší zápas jesene

Čo sa udialo a udeje v Anglicku.

BRATISLAVA. Ešte pred reprezentačnou prestávkou nás čaká atraktívny duel Manchester City - Liverpool FC, ale víkendové kolo prinieslo niekoľko prekvapení.

Jordan Pickford sedel iba na lavičke, prvé víťazstvo dosiahol Fulham a pokračuje domáce trápenie Manchester United.

Návrat domov ?

Lionel Messi zostane, ak sa vráti Pep Guardiola, písali katalánske denníky cez týždeň po funkcionárskom zemetrasení na Camp Nou.

Španiel sa ale nechal počuť, že na Etihad Stadium má ešte nedokončenú prácu a naznačil možné predĺženie kontraktu.

Citizens sa na Bramall Lane natrápili, ale získali tri body a potrebovali na to iba jeden strelený gól.

Kyle Walker prejavil rešpekt voči svojmu bývalému klubu a krotil vášne po góle v jubilejnom stom zápase, Joao Cancelo vytvoril celkovo až päť šancí, ale nebola to tzv. "walk in the park" pre favorita.

Pred megašlágrom s Liverpoolom sa tak naladili na víťaznú vlnu, bez prehry v lige sú štyri zápasy. Citizens by najradšej hrali iba 31. októbra, lebo takto vyhrali už jedenásť zápasov, čo nedokázal žiaden iný tím v histórii súťaže.

Halloween im doslova sedí. Hráči Sheffieldu prežívajú typický syndróm druhej sezóny, zatiaľ uhrali iba bod a budú mať čo robiť, aby sa netrápili iba v zóne zostupu (Sheffield United – Manchester City 0:1).

1+1

Gól a asistencia je skvelá vizitka pre muža zápasu Hakima Ziyecha. Maročan premiérovo nastúpil v základnej jedenástke, dobrý výkon podali aj ďalší jeho spoluhráči.

Dirigent obrany Thiago Silva, ale predovšetkým Edouard Mendy, ktorý vychytal nulu už po tretíkrát po sebe, čo sa naposledy podarilo Petrovi Čechovi v auguste 2004.

Defenzíva Chelsea naberá konečne na potrebnej stabilite, o kreatíve v útoku nemáme pochýb. Najmä ak má svoj deň Timo Werner, lebo ten dáva nielen obyčajné, ale aj pekné góly.

Domáci sú považovaní od začiatku sezóny za adepta na vypadnutie, ktovie, ako dopadne plánovaný predaj klubu za viac ako 200 miliónov.

Na pokoji v kabíne to určite nepridá, len aby nový majiteľ neinvestoval do klubu, ktorý po sezóne už nebude patriť medzi elitu, ale sa vráti do Sky Bet Championship. Alebo je to zámer (Burnley – Chelsea 0:3)?

Top žolíky

Jürgen Klopp ich "vytiahol z klobúka" v 70.minúte a majster vďaka tomu vyhral. Shaqiri a Jota zmenili osud duelu na Anfield, ktorý tak zostáva naďalej nedobytnou pevnosťou.

Či dokážu vytvoriť nový klubový rekord v zápase číslo 64, to uvidíme 21.novembra, kedy privítajú Leicester.

Portugalčan skóroval aj v treťom zápase doma za sebou, čo naposledy dokázal Luis Garcia v roku 2004 a javí sa zatiaľ ako výborná posila.

Hráči West Hamu podali opäť sympatický výkon a bod mali na dosah. Liverpoolčania inkasovali prvý gól už v treťom zo štyroch domácich zápasov, pre porovnanie, presne toľko ich dostali za 19 domácich duelov v ostatnej sezóne.

Za domácich debutoval stopér Phillips, za hostí útočník Benrahma, je otázne ako veľmi im bude chýbať Antonio a najmä jeho góly. Favorit napokon otočil, čo je pred superduelom na Etihad Stadium dobrá správa pre jeho fanúšikov (Liverpool – West Ham 2:1).

Pokazené jubileum

Stý zápas napokon nebol oslavou pre manažéra Manchester United. Ani gól, ani bod a pasívne skóre na Old Trafford 2:10 v tejto sezóne veru nie sú dôvodom na radosť.

Solskjaer sa spoliehal na duo Fernandes – Pogba, ale obaja výkonmi sklamali. Francúz je iba tieňom "Pogbu z Turína", húževnatému súperovi z Londýna kvalitou nestačili.

Partey zábleskami pripomínal legendárneho Vieru, rozdal 53 nahrávok, vyhral 10 osobných súbojov bol takmer všade. Ako sa sám nazýva - octopus, teda chobotnica.

Už 29-zápasovú sériu bez výhry u súpera z tzv. veľkej šestky ukončil kapitán kanonierov Aubameyang, ako aj vlastnú čiernu minisériu, lebo neskóroval v piatich zápasoch, čo sa mu naposledy pritrafilo ešte v drese Borussie Dortmund v roku 2014.

Tréner Arteta tak vyhral oba svoje úvodné duely proti United a napodobnil tak klubovú manažérsku legendu z 30. rokov 20. storočia Chapmana.

Tomu vizionárovi na Emirates postavili sochu, možno sa raz dočká podobnej pocty aj sympatický Španiel (Manchester United – Arsenal Londýn 0:1).

Čo na to Real Madrid?

Opýtal sa José Mourinho, ktorý tak reagoval na víťazný návrat strateného syna. Gareth Bale strelil za Tottenham gól po siedmich rokoch a 166 dňoch, už po troch minútach na trávniku, keď nastúpil od 73. minúty.

Harry Kane sa pre zmenu zaradil gólom č. 149 medzi top desať strelcov celej histórie a pri súčasnej forme je iba otázka času, kedy sa posunie ešte vyššie.

Dvojlístok Son a Kane sa tak môže rozšíriť na útočný trojzáprah Son-Kane-Bale, čo vzbudzuje oprávnený rešpekt všetkých súperov.

Spurs sa posunuli do prvej trojky ligovej tabuľky a dali zabudnúť na nevydarený zápas v Európskej lige. Ak kedysi platilo, že Mourinho "parkuje autobusy", túto sezónu to, chvalabohu, neplatí (Tottenham – Brighton 2:1).

Takmer comeback

Vo Villa Parku sme videli sedemgólové predstavenie a niekoľko top individuálnych výkonov. Hostia prežívajú skvelý štart do sezóny, najlepší od roku 2014, pričom pod vedením manažéra Hasenhuttla vyrovnali rekord Koemana, lebo u súperov vyhrali už 14 zápasov.

Hrdinom hostí bol kapitán a narodeninový oslávenec Ward - Prowse, ktorý si na svoje 26. narodeniny doprial nielen dva výstavné góly, ale aj asistenciu.

Na Villans by si už asi nikto za stavu 0:4 nestavil, ale napokon z toho bola takmer remízová dráma. Hostia sú na prekvapujúcom štvrtom mieste, ale domáci majú ešte zápas k dobru (Aston Villa – Southampton 3:4).

Kto z koho?

Na tento súboj sa tešíme už teraz. Ostatné tri sezóny dominujú celej súťaži a patria k top kandidátom na celkový triumf. O góly by podľa štatistík malo byť vopred postarané, ostatné tri zápasy ich bolo až jedenásť:

2.7. 2020: Manchester City – Liverpool 4:0

10.11.2019: Liverpool – Manchester City 3:1

3.1.2019: Manchester City – Liverpool 2:1

