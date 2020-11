Hubočan a Weiss sú späť, Tarkovič zverejnil nomináciu

Škrtel je medzi náhradníkmi.

3. nov 2020 o 10:52 (aktualizované 3. nov 2020 o 11:28) Pavol Spál, SME.sk

VIDEO: Tréner Slovenska Tarkovič oznámil nomináciu Slovenska

BRATISLAVA. Dočasný tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič zverejnil nomináciu na finálový zápas baráže zápas o EURO v Belfaste proti Severnému Írsku, ako aj proti Škótsku a Česku v Lige národov.

Do nominácie sa vrátili Tomáš Hubočan a Vladimír Weiss ml., medzi náhradníkmi je Martin Škrtel.

Súčasťou 19-členného výberu je aj jeho nástupca v úlohe kapitána Marek Hamšík, opäť však bude chýbať zranený brankár Martin Dúbravka.

Tarkovič: Každý hráč sa vyvíja, aj Weiss

„Weiss je po dlhom období zdravý a pripravený reprezentácii pomôcť,“ priznal v rozhovore pre SME Tarkovič.

S národným tímom sa rozlúčil na jeseň 2018 po zápase Ligy národov v Prahe, kde nedostal priestor. Urazil sa. Pár minút pred koncom zápasu opustil lavičku a následne vyhlásil, že pod trénerom Pavlom Hapalom už nebude hrať.

„Oslovil som všetkých hráčov, ktorí môžu v momentálnej situácii tímu pomôcť. Každý hráč sa vyvíja, aj Vlado. Je fakt, že koncentrácia médií na jeho adresu je väčšia ako na ostatných.

Každý jeden reprezentant musí mať aj morálny kompas. Reprezentantmi sú hráči aj mimo zrazu, to si musia všetci uvedomovať,“ vravel Tarkovič.

„Z tohto uhla pohľadu je naňho vyvíjaný tlak, lebo má za sebou rôzne kauzy. Ja sa na to však pozerám tak, že chcem zložiť konkurencie schopné mužstvo, ktoré má byť čo najsilnejšie,“ doplnil nový tréner reprezentácie.

Škrtel chce byť súčasťou mužstva

Skúsený stopér Martin Škrtel je zatiaľ iba medzi náhradníkmi. „Škrtel sa zranil v poslednom zápase. Ak bude v poriadku, tak ho doplníme do nominácie,“ vysvetlil Tarkovič.

„Martin chce byť súčasťou mužstva. Prejavil záujem,“ priblížil tréner.

Tarkovič nominoval Tomáša Hubočana, ktorý sa vlani rozlúčil s národným tímom. V čase, keď Hubočan skončil v reprezentácii, vo svojom klube dlhodobo nehrával.

Na kraji obrany dostával prednosť ľavák Dávid Hancko, ktorý je momentálne zranený. Ďalší adept Róbert Mazáň je momentálne bez praxe, lebo česká liga sa nehrá.

„Iste, aj to hrá rolu. Aj keď Tomáš hrá v klube na pravej strane obrany. Je to kvalitný hráč, ktorý dokáže zvládnuť pozíciu ľavého obrancu. A aj keď názory na jeho pôsobenie v reprezentácii sa rôznia, pre mňa osobne to bol jeden z hráčov s najstabilnejšou výkonnosťou,“ dodal Tarkovič.