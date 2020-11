Gombosovi sa v Paríži darí. Chce prekvapiť svetovú štrnástku

Škoda, že mi organizátori nedali deň voľna, vraví.

3. nov 2020 o 8:37 TASR

PARÍŽ. Slovenský tenista Norbert Gombos sa prebojoval do 2. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži. V úvodnom kole, v dueli dvoch kvalifikantov, zdolal Taliana Marca Cecchinata 6:2, 7:6 (2).

V onlajn vydaní rebríčka figuruje na už 95. mieste. V utorok popoludní ho v hale Bercy čaká zápas proti ôsmemu nasadenému Belgičanovi Davidovi Goffinovi.

Verí, že ešte neskončil

"Veľmi som chcel vyhrať a som šťastný, že sa mi to podarilo. Vedel som, že by mi to pomohlo dostať sa späť do svetovej stovky. O to si toto víťazstvo cením viac a verím, že do konca roka sa v tej stovke udržím.

Proti Cecchinatovi som veľmi dobre podával a aj herne mi to išlo. Dôležité bolo, že som sa dokázal skoncentrovať na tajbrejk druhého setu a pomerne hladko som ho vyhral.

So svojimi výkonmi som spokojný, zdolal som troch hráčov svetovej stovky a verím, že som na tomto turnaji ešte neskončil!," uviedol Gombos v rozhovore pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.

Narazí na svetovú štrnástku

V druhom kole narazí tridsaťročný hráč NTC na svetovú štrnástku Goffina.

"Je to vynikajúci hráč a jasný favorit zápasu. Ja môžem len prekvapiť a určite do toho dám úplne všetko a pokúsim sa vyhrať. Škoda, že mi organizátori nedali deň voľna, lebo po tých troch zápasoch by som si zaslúžil trošku oddychu.

Vo finále kvalifikácie som odohral ťažký trojsetový zápas s Albotom, kde som síce ťahal vo viacerých fázach za kratší koniec, ale bojovnosťou som to zvrátil," dodal Gombos.