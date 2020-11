Škótov čakajú tri zápasy vonku, v nominácii je aj známy útočník Celticu

V novembri nastúpia aj proti Slovensku.

3. nov 2020 o 17:33 TASR

GLASGOW. Tréner škótskej futbalovej reprezentácie Steve Clarke povolal na finálový duel play off EURO 2020 aj útočníka Leigha Griffithsa zo Celticu Glasgow a obrancu Granta Hanleyho z Norwichu City.

Škóti sa 12. novembra v Belehrade stretnú s domácimi Srbmi v boji o miestenku na európsky šampionát, následne odohrajú zápasy Ligy národov na Slovensku (15. novembra) a v Izraeli (18. novembra).

V nominácii nechýba ani obranca Aberdeenu Andrew Considine, ktorý sa v dobrom svetle ukázal v uplynulých zápasoch proti Slovensku a Česku.

Podľa očakávania v škótskom výbere nahradil skúsený brankár Craig Gordon svojho kolegu Robbyho McCrorieho.

Naopak, z tímu, ktorý ťahá sériu ôsmich zápasov bez prehry, vypadli obranca Ryan Porteous z Hibernian a John Fleck zo Sheffieldu United.

Škótsko sa môže kvalifikovať na veľký medzinárodný turnaj po 23 rokoch. Tiež má reálnu šancu stať sa víťazom 2. skupiny B-divízie Ligy národov a postúpiť o úroveň vyššie. Tabuľku vedie o štyri body pred druhým Českom.

"Tešíme sa na duel v Srbsku už mesiac a môže to byť veľký moment pre našu krajinu. Nominoval som viac hráčov aj vzhľadom na minulé udalosti, keď sme bojovali s koronavírusom. Stať sa môže všetko a musíme byť pripravení," citoval trénera Clarka oficiálny web Škótskej futbalovej asociácie.

Momentka zo zápasu Škótsko - Slovensko. (zdroj: TASR/AP)

"Keďže sme v októbri hrali doma, bolo to ľahšie. Teraz to bude iné, zo Srbska sa nevrátime domov, ale odcestujeme na Slovensko a potom do Izraela. Je pred nami veľká výzva a môžeme dosiahnuť úspech. Som si istý, že hráči budú koncentrovaní a pripravení odviesť maximum pre Škótsko.

Griffiths dokázal kvality a môže byť posilou. Rovnako aj Gordon a Hanley poznajú svoje úlohy a som rád, že ich tu máme. Cieľ je jasný, postúpiť a opäť hrať na veľkom podujatí," dodal Clarke.