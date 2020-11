V Košiciach vzniká unikátne športové centrum. Pomôže aj futbalový zväz

Zamerajú sa na podporu sociálne znevýhodnených detí.

3. nov 2020 o 19:54 Patrik Fotta

KOŠICE. V Košiciach dostanú priestor na rozvíjanie športových zručností sociálne znevýhodnené deti a hendikepovaní.

Nové športové centrum s akadémiou vznikne v Hádzanárskej hale Slavomíra Šipoša a zastrešovať ho bude občianske združenie Košice Crows.

To spolupracuje so všetkými Centrami pre deti a rodiny (CDR) v meste, ktoré združujú celkovo 170 detí. Cieľom projektu je vytvoriť pre nich dlhodobý športový plán, pričom deti by chceli neskôr prihlásiť do rôznych športových súťaží (hádzaná, florbal, futbal a ďalšie).

Okrem sociálne znevýhodnených detí budú môcť športové centrum využívať aj hendikepovaní športovci.

Košice Crows o. z. už podpísalo memorandum so Slovenským paralympijským výborom a Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram o. z.

Od mesta a kraja žiadajú 25-tisíc eur

Košice Crows odštartovali spoluprácu s Centrami pre deti a rodiny (CDR) v lete, no pre pandémiu koronavírusu sa celý projekt zabrzdil.

„Keď sme zisťovali, prečo deti nie sú združené v športových kluboch, odpoveď bola, že problémom sú financie. Často však vznikajú aj predsudky u rodičov ostatných detí, ktoré by sme chceli postupne zbúrať a deti z detských domovov postupne integrovať do spoločnosti. Preto sme vytvorili prvú akadémiu pre sociálne znevýhodnené deti v Košiciach, ktorá by mala byť zároveň aj prvou na Slovensku,“ povedal riaditeľ Košice Crows o. z. Ján Gramata.

Financovanie projektu bude závislé od podpory mesta, kraja či športových zväzov.

„Rodičia, ktorí svoje deti prihlásia na rôzne športy, im platia mesačné výdavky. Deti z CDR takéto možnosti, žiaľ, nemajú. Samozrejme sa to týka aj nákupu športových pomôcok, oblečenia a obuvi. Bežne platia rodičia okolo 40 až 50 eur mesačne.

My sme pripravili rozpočet pre momentálne 170 detí, ktoré sú do projektu prihlásené. Mesto sme požiadali o podporu vo výške 25-tisíc eur a o rovnakú sumu sme žiadali aj KSK. Verím, že nám vyjdú v ústrety a následne budeme môcť zapojiť ešte viac detí,“ uviedol Gramata.

„Podarilo sa nám podpísať aj memorandum s prezidentom Slovenského futbalového zväzu Jánom Kováčikom, ktorého myšlienka projektu nadchla. Prisľúbil nám pomoc, či už materiálnu v podobe lôpt, alebo iného vybavenia a taktiež aj možnosť využívať oblastných futbalových trénerov, čo by bolo pre nás obrovské plus,“ dodal.

Halu chcú prispôsobiť

Deti si budú môcť vybrať z viacerých športov. Okrem hádzanej aj futbal, florbal, bedminton a ďalšie.

„Komunikovali sme napríklad aj s FC Košice a pokiaľ budeme mať v akadémii nejaké dieťa, ktoré po zopár rokoch ukáže, že má veľký talent na futbal, bude môcť plynule prejsť do futbalového klubu. V tom vidíme veľký potenciál celého projektu, vďaka ktorému sa budú môcť aj takéto deti zaradiť do spoločnosti a budú mať rovnocenné podmienky ako ostatní.“

Druhou skupinou, ktorá má v Košiciach problém nájsť vyhovujúce športovisko, sú hendikepovaní.

„V meste je nedostatok športovísk aj pre zdravé deti a nie to ešte pre zdravotne znevýhodnené. Rozprávali sme sa s Róbertom Lubym, ktorý stojí na čele Slovenského zväzu športovcov s mentálnym postihnutím a uvedomili sme si, že aj tu môžeme pomôcť.

Stretli sme sa s prezidentom Slovenského paralympijského výboru Jánom Riapošom a s Petrom Kučerom z občianskeho združenia Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram. Práve oni dvaja sú hlavní iniciátori projektu, ktorého cieľom je, aby všetci vozičkári mali možnosť športovať. Veríme, že z niektorých sa stanú úspešní paralympionici,“ povedal Gramata.

Hádzanárska hala Slavomíra Šipoša by mala v najbližšom období prejsť úpravami, aby ju mohli využívať plnohodnotne aj zdravotne znevýhodnení.

„Hala je takmer bezbariérová. Prispôsobiť ešte chceme sociálne zariadenia, šatne, palubovku a ďalšie detaily, tak, aby mohla slúžiť aj hendikepovaným. S pomocou pána Kučeru a Riapoša by sme to mohli zvládnuť.“