Poprad je bližšie k finále, v Michalovciach mu postačil jediný gól

Hlasy (zdroj: RTVS)

Miroslav Chudý, tréner HK Dukla Ingema Michalovce: "Brankár hostí chytal výborne, ale to isté sa dá povedať aj o našom. Chlapcom nemám čo vyčítať, no nie je to prvý zápas, v ktorom sme sa trápili s koncovkou. Dnes nám snáď chýbala iba lepšia hra v presilovke. Chcelo to jeden gól, žiaľ, nepodarilo sa. Nebol to však z našej strany zlý zápas. Možno potrebujeme iba nejaký ľahký gól.

Sme len v polčase pohárového semifinále. Odveta nebude jednoduchá a myslím si, že aj Poprad bude po kondičnej stránke lepší ako teraz. Takisto verím, že my sa zlepšíme najmä v streľbe."

Peter Mikula, tréner HK Poprad: "Tomáš (Vošvrda) podal výkon, aký si prajem každý zápas. Každý chvíľku ťahal pílku. Po našom góle domáci viac otvorili hru, pridali v ofenzíve, ale vďaka Tomášovi sme si to postrážili a vyhrali sme.

Pracujeme na všetkých aspektoch hry, no predovšetkým vychádzame z dobrej defenzívy. Náš útok má silu, o čom svedčí aj fakt, že sme vyhrali presilovkovým gólom. Verím, že túto devízu si prenesieme aj ďalej. Vyhrali sme 1:0, ale aj pred odvetou sú šance 50 na 50."