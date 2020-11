Dvanásť minút pred koncom držali remízu. Napokon hanebne prehrali

Bayern udrel v Salzburgu v závere.

4. nov 2020

BRATISLAVA. Futbalisti Bayernu Mníchov razantne odmietli prerušenie víťaznej série v Lige majstrov.

V utorňajšom zápase 3. kola A-skupiny skupinovej fázy 2020/2021 na ihrisku Salzburgu bol dvanásť minút pred koncom nerozhodný stav 2:2, obhajca trofeje však potom nasúkal rakúskemu mužstvu štyri góly.

Dosiahol tak rekordné štrnáste víťazstvo v súťaži.

Rakúšanov dostal už v 4. minúte do vedenia nemecký útočník Mergim Berisha, ale favorit vyrovnal vďaka Robertovi Lewandowskému z penalty. V závere prvého dejstva si dal hlavou vlastný gól Dán Rasmus Kristensen.

V druhom dejstve domáci Masaja Okugawa vyrovnal na 2:2 okamžite potom, ako sa dostal na ihrisko ako striedajúci hráč.

O výhre Bavorov rozhodli v závere obranca Jerome Boateng, ktorý sa presadil hlavou po rohu, Leroy Sane krásnym technickým zakončením, druhým gólom v súboji Lewandowski a skóre uzavrel Lucas Hernandez.

Uznali kvality súpera

"Výsledok 6:2 hovorí jasne, ale na ihrisku to tak nevyzeralo. Salzburg po zisku lopty dobre prechádzal do ofenzívy a trestal nás," udelil kompliment súperovi tréner Bayernu Hans Flick.

"Pre fanúšika to bol určite skvelý zápas, ale pre trénerov už nie. Som však veľmi spokojný s mentalitou môjho tímu," citoval ho portál uefa.com.

Výkon Salzburgu pochválil aj útočník nemeckého majstra Thomas Müller.

"Vedeli sme o hernom štýle Salzburgu, takže ma ich dobrý výkon neprekvapil. Hrajú s vysokou intenzitou a riskantne, teda podobne ako my, no náš tím to má viac pod kontrolou," hodnotil Nemec.

"Mali sme nejaké šance na to, aby sme dali gól na 3:1, ale potom vyrovnali a diali sa zaujímavé veci. Potom sme však prestriedali a dali štyri góly, jednoducho sme mali na svojej strane viac tromfov," doplnil.

Nespravodlivý výsledok

Bavori sú tak krôčik od postupu do jarného osemfinále, Salzburg je so ziskom jedného bodu na chvoste tabuľky.

Rakúsky majster však 80 minút držal s favoritom krok a v skupine ešte môže zamiešať karty.

"Myslím si, že sme 80 minút hrali výborne proti momentálne najlepšiemu tímu na svete. Nakoniec sme prehrali 2:6, ale nemyslím si, že štvorgólový rozdiel bol odrazom zápasu," povedal obranca Salzburgu Rasmus Kristensen.

Podobne sa vyjadril aj maďarský legionár v drese Salzburgu Dominik Szoboszlai.

"Do 80. minúty to bolo 2:2, ale taký je futbal. Ukazuje to kvalitu, ktorú Bayern má. V záverečných desiatich minútach nás prevalcovali. Nakoniec sme museli prijať prehru 2:6, ale to nie je spravodlivý výsledok."