Operácia ho nezastavila, pandémia áno. Kapitán majstrov sveta ukončil kariéru

Zahral si štvrťfinále na olympiáde v roku 2010.

4. nov 2020 o 12:03 TASR

PARDUBICE. Český hokejový útočník Tomáš Rolinek ukončil aktívnu kariéru.

Jej vrchol dosiahol v roku 2010, keď v pozícii kapitána doviedol český tím k titulu majstrov sveta. Rolinek oznámil svoje rozhodnutie na tlačovej konferencii v Pardubiciach.

"Nie je to rozhodnutie zo dňa na deň, ale dozrievalo to dlhší čas. Po úspešnej operácii, po ktorej som zdravotne v poriadku, som si myslel, že sa vrátim," začal štyridsaťročný Rolinek.

"Pre Covid-19, opatrenia a absenciu tréningov, som si však uvedomil, že by som nemohol byť stopercentne pripravený na sezónu. Pritom som už dlho vedel, že by to bola moja posledná sezóna," poznamenal skúsený útočník.

Profesionálna kariéra Tomáša Rolinka sa odvíjala iba v dvoch ligách - najvyššej českej súťaži a KHL.

V českej extralige odohral za materské Pardubice a Spartu Praha celkovo 744 zápasov, v ktorých získal 490 kanadských bodov za 185 gólov a 205 asistencií.

V sezóne 2004/2005 získal s Pardubicami majstrovský titul.

V rokoch 2008-2012 pôsobil v KHL, v ktorej obliekal dresy Magnitogorsku a Ufy.

Štartoval na siedmich MS a na ZOH 2010. Zo svetového šampionátu 2010 v Nemecku má titul majstra sveta, v roku 2006 získal striebro, z MS 2014 má bronz.