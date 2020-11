Mladú Slovenku čakajú preteky, ktoré rozhodnú, či tento rok bude súťažiť

Slovensko bude mať len tri miestenky.

4. nov 2020 o 17:02 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Slovenský ženský biatlon prechádza omladením. V uplynulých sezónach postupne ukončili kariéru Jana Gereková, Anastasia Kuzminová a po poslednej sezóne ohlásila koniec aj Terézia Poliaková.

Už v minulej zime sa k sestrám Fialkovým na pretekoch Svetového pohára pridala najskôr 23-ročná Veronika Machyniaková a v Novom Meste na Morave debutovala vtedy 20-ročná Henrieta Horvátová.

Rodáčka z Brezna má šancu doplniť slovenský tím na elitných pretekoch aj v tejto sezóne.

„Moja cesta k biatlonu bola skôr náhodná. Skúšala som mnoho športov, no žiadny ma nechytil tak, že by som pri ňom zostala. Rodičia mi vždy vybrali nejaký nový. Zmenil to až biatlon a ostala som pri ňom trinásť rokov,“ vraví Horvátová.

Lákalo ju, že je to šport, pri ktorom sa nielen behá, ale aj strieľa. A práve streľba je jej silnou stránkou.

„Viackrát sa mi to potvrdilo a spolieham sa na ňu na pretekoch. Po bežeckej stránke nie som na tom zatiaľ tak dobre,“ vraví.

Na Morave ju predbehli o kolo

Vďaka výbornej streľbe napríklad vybojovala desiatu priečku na európskom festivale mládeže (EYOF) v roku 2017 v stíhacích pretekoch a vlani v IBU Cupe v Osrblí obsadila vo vytrvalostných pretekoch solídne 22. miesto.

„Tam som prvýkrát súťažila so ženami, hoci vekom som bola juniorka. Zachránila ma tiež streľba, po bežeckej stránke som na súperky nemala,“ spomína.

Aj tento výsledok jej pomohol k premiérovému štartu vo Svetovom pohári v Novom Meste na Morave.

„Potešilo ma, že to malo byť na Morave, ale potom prišli obmedzenia pre koronavírus. Hľadisko bolo bez divákov a stratilo to atmosféru. I tak však pre mňa tie štarty znamenali veľa. Bola to najmä výborná šanca,“ vraví Horvátová.

„Snažila som sa nemyslieť na to, že súperím s najlepšími biatlonistkami na svete, ale prišlo to ku mne,“ priznala.