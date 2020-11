Žiaden zápas pre mňa nie je stratený, hovorí Gombos po životnom víťazstve

Na Australian Open by mohol začať už v hlavnej súťaži.

4. nov 2020 o 14:00 (aktualizované 4. nov 2020 o 14:57) TASR

https://www.digisport.sk/wp-content/uploads/2017/10/digitalz_iframe_test_2.html?vimeo_video_id=475163915

PARÍŽ. Slovenský tenista Norbert Gombos vo štvrtok zabojuje o postup do štvrťfinále dvojhry na prestížnom turnaji ATP Masters 1000 v Paríži.

V utorok si po výhre nad favorizovaným Belgičanom Davidom Goffinom pripísal najväčšie víťazstvo v kariére.

V pozícii kvalifikanta zdolal štrnásteho hráča svetového rebríčka a prvý raz v kariére sa prebojoval do osemfinále turnaja tejto kategórie.

Článok pokračuje pod video reklamou

V parížskej hale Bercy vyradil už štyroch hráčov prvej svetovej stovky.

Po zdolaní belgickej osmičky podujatia v dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti deviatemu nasadenému Španielovi Pablovi Carrenovi-Bustovi.

Slovenský daviscupový reprezentant má vo francúzskej metropole už istú prémiu 56.000 eur pred zdanením a 115 bodov do rebríčka ATP Entry.

Súvisiaci článok Gombos zdolal favorizovaného Belgičana, čaká ho semifinalista US Open Čítajte

Po skončení turnaja sa s určitosťou vráti do elitnej svetovej stovky a posunie sa pred Andreja Martina na post slovenskej jednotky.

V priebežnom vydaní rebríčka figuruje zverenec trénera Tibora Tótha na 88. mieste. Výrazne sa tak priblížil k svojmu kariérnemu maximu, ktorým je 80. priečka z októbra 2017.

"Som extrémne šťastný, že sa mi podarilo postúpiť do osemfinále tisíckového turnaja. Je to skvelý pocit zdolať takého hráča ako je David Goffin. Teším sa, že týmto víťazstvom som si potvrdil účasť v elitnej top stovke rebríčka ATP už do konca roka," citoval oficiálny web Slovenského tenisového zväzu Gombosa.

"To znamená, že by som mal mať istú účasť na prvom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open priamo v hlavnej súťaži. V každej sezóne som sa snažil dostať do stovky, konečne sa mi to opäť podarilo," radoval sa.

Parížsky turnaj zatiaľ zvláda s prehľadom, hoci zatiaľ nastupuje rýdzo proti vyššie umiestneným tenistom.

"Dôležité momenty v zápasoch zvládam s chladnou hlavou, čo mi určite pomáha a žiaden zápas pre mňa nie je stratený," uzavrel Gombos.