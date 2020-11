Český klub má problém s pokračovaním ligy. Bolo by to smrtiace, vraví tréner

Testy môžu vyjsť kluby veľmi draho.

4. nov 2020 o 16:41 SITA

BRATISLAVA. Po takmer mesačnej vynútenej pauze sa český šport dočkal čiastočného uvoľnenia opatrení súvisiacich s bojom proti šíreniu koronavírusu v krajine.

Kým takmer celý október sa nemohli konať ani najvyššie súťaže vo futbale či hokeji, od stredy 4. novembra je to inak.

Česká vláda súhlasila s pokračovaním profisúťaží pod podmienkou dodržiavania prísnych hygienických opatrení, medzi ktoré patrí aj pravidelné testovanie všetkých účastníkov duelov.

A tam môže byť kameň úrazu. V hokejovej Plzni s tým totiž môže byť problém finančného charakteru. Informuje o tom portál iDnes.cz.

Tréner Plzne: Pre nás by to bolo smrtiace

"Dúfam, že nájdeme spoločnú cestu, aby to bolo ako má byť, ale aby to nestálo veľa peňazí," vyhlásil pred stretnutím zástupcov klubov tréner hokejistov Plzne Martin Straka.

Podľa pokynov zhora je pred každým kolom nutné podstúpiť testovanie metódou PCR.

V Česku jeden taký test stojí približne 1700 korún, čo na jeden zápas vyjde klub okolo 50-tisíc, na týždeň pri troch dueloch aj 150-tisíc a mesačne okolo 600-tisíc.

"Pre nás by to bolo smrtiace. Keby to však mesačne vychádzalo napríklad na 150-tisíc, dalo by sa to zvládnuť. Počkáme si, ako dopadne rokovanie," myslí si Straka, cituje ho iDnes.cz.

Reštart môže stroskotať

Ak by zasadnutie klubov dopadlo dobre, hrať by sa v Česku mohlo už počas najbližšieho víkendu.

Alternatívou môže byť kombinácia antigénových testov s opakovanými testami PCR v prípade pozitívneho alebo neurčitého výsledku v prvom prípade.

Šéf Českého hokeja Tomáš Král odmieta, že by reštart extraligy stroskotal na financiách za testy. Možné je, že platiť za testy nebudú kluby, ale prostriedky z programu pomoci Covid-Sport 2.

"Lenže ten program mal byť ako kompenzácia za chýbajúcich divákov. Navyše, všetci ešte čakáme, koľko to vlastne bude peňazí. A ešte z toho platiť testy? Peniaze by nám chýbali," dodal Straka podľa iDnes.cz.