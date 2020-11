Slovan neuspel v Lige majstrov ani medzi ženami. Litovčanky im nedali šancu

Hlas po zápase (zdroj: skslovan.com)

Erik Havrila, tréner žien Slovana: "Aj napriek nepriaznivému výsledku musím hráčky pochváliť za predvedený výkon a nasadenie. Mrzia tri inkasované góly zo záverečnej desaťminútovky, ktoré pokazili výsledok i celkový dojem. Fakty hovorili jasne a, žiaľ, nie v náš prospech. Zápas sme odohrali po viac než mesačnej pauze, pripravovať sme sa mohli len skupinovo a individuálne, klasické spoločné tréningy nám bolo umožnené absolvovať až počas tohto týždňa.

Máme veľmi mladý tím s viacerými hráčkami v dorasteneckom veku, kým domáce mali v tíme už skúsené futbalistky. Aj napriek tomu sme sa snažili s nimi popasovať. Vzhľadom na silu súpera sme sa viac zamerali na defenzívu. Snažili sme sa prehustiť stred ihriska, byť aktívni v stredovej zóne a na krajoch a počkať si na brejky. Dlho nám to vychádzalo. V druhom polčase sme dokonca trafili brvno a žrď, ak by to bol gól, zápas by sa zrejme vyvíjal inak.

Naopak, zakrátko sme inkasovali. Nevzdali sme sa a chceli sme ešte odpovedať, no postupne sme odchádzali po kondičnej stránke, čo bolo spôsobené aj spomínaným zápasovým a tréningovým výpadkom. Domáce naopak hernú prax mali, čo aj ukázali. Výsledok je krutý. My sa však nemáme za čo hanbiť, hráčky si zaslúžia pochvalu za nasadenie a obetavosť."