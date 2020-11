Jaroš nemal na výber. Nechcel som mať zlý vzťah s tímom, vraví

S novou zmluvou je spokojný.

4. nov 2020 o 21:49 Patrik Fotta

KOŠICE. Slovenský hokejový reprezentant Christián Jaroš si po týždňoch neistoty môže vydýchnuť.

Odchovanec HC Košice sa dohodol s Ottawa Senators na ročnej dvojcestnej zmluve na 750-tisíc dolárov a vyhol sa nepríjemnej arbitráži.

Jaroš sa naďalej bude na novú sezónu pripravovať v Košiciach a zatiaľ nevie, kedy odcestuje do Kanady.

Pred sezónou v zámorí by sa však rád rozohral v Európe.

Chcel získať jednocestný kontrakt

„V prvom rade som rád, že už je to za mnou a teší ma, že som nemusel podstúpiť arbitráž,“ hovorí Jaroš.

Zmluva, ktorú podpísal, sa na prvý pohľad zdá byť výhodnejšia pre klub ako pre neho.

Platovo totiž ostane približne na úrovni svojho doterajšieho nováčikovského kontraktu a plnú výšku mzdy bude dostávať iba počas pôsobenia v prvom tíme Ottawy.

„Cieľom bolo získať jednocestný kontrakt, čo sa síce nepodarilo, no veľa iných hráčov, ktorí sú v rovnakej situácii ako ja, prijalo podobné podmienky. Nemal som teda veľmi na výber. Z celkového hľadiska som spokojný,“ uviedol Jaroš.

Ak ho Ottawa pošle do farmárskeho tímu v AHL, po novom bude mať 24-ročný obranca garantovaný príjem 250-tisíc dolárov. Pri predchádzajúcej zmluve to bolo len 70-tisíc.

„Mojou podmienkou pri dvojcestnej zmluve bolo, že som chcel mať v AHL vyššiu sumu ako doteraz,“ naznačil.

V minulej sezóne bol totiž väčšinou na farme, v NHL odohral iba 13 zápasov.

Už by si rád zahral v zápase

Jaroš sa s Ottawou na novej zmluve dlho nevedel dohodnúť, obrátil sa preto na arbitráž, ktorá mala určiť výšku kontraktu.

Ak by slovenský obranca počkal na verdikt arbitráže, mohol získať lepšie finančné podmienky.

„Možno by som dostal o čosi viac, ale nestálo mi to za to, aby som mal potom zlý vzťah s tímom. Aj preto som rád, že to dopadlo takto. Môžem sa už sústrediť na iné veci,“ reagoval.

Košický rodák zatiaľ nevie odhadnúť, kedy sa do Ameriky vráti.

„Ťažko povedať, stále sa spomína iný termín. Čakám ako všetci ostatní na oficiálne stanovisko ligy a klubu. Zatiaľ ostávam doma v Košiciach, kde sa pripravujem kondične,“ hovorí.

Pred odchodom do Kanady by sa Jaroš chcel rozohrať v Európe. Zatiaľ však nevie, v ktorom klube.

„S Ottawou sme mali dohodu, že keď podpíšem zmluvu, môžem sa rozohrať v Európe. Aj preto som doteraz nikde nehral. Už však mám veľkú chuť naskočiť do nejakého zápasu. Oddychu som mal už dosť,“ pousmial sa Jaroš.