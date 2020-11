Manchester United je po góloch Škrtelovho tímu terčom posmechu

Bolo to ako v kategórii do 10 rokov, hovorí klubová legenda.

ISTANBUL. Turecký nováčik vo futbalovej Lige majstrov nemá na ružiach ustlané.

Istanbul Basaksehir v prvých dvoch zápasoch inkasoval spolu štyri góly a nestrelil ani jeden.

Lenže v zápase číslo tri turecký majster nachytal slávny anglický klub Manchester United a po víťazstve 2:1 si pripísal prvé tri body.

A oba strelené góly domáceho tímu vzbudili oprávnenú kritiku až ironický úsmev.

Ako v kategórii do 10 rokov

V 12. minúte zahrávali hostia rohový roh nakrátko, ale stratili loptu. Domáci kapitán Edin Višča zdvihol hlavu a dlhým pasom vysunul útočníka Dembu Ba.

Ten stál ďaleko za obrancami United, ale keďže prevzal loptu ešte na vlastnej polovici ihriska, o ofsajde nemohla byť reč.

Tridsaťpäťročný Senegalčan s loptou prebehol polovicu ihriska a zoči-voči Deanovi Hendersonovi nezaváhal. Márne ho naháňal Nemanja Matič, prvému gólu Basaksehiru v milionárskej súťaži nezabránil.

"Bolo to ako vo futbale v kategórii do 10 rokov," glosoval bývalý stredopoliar Manchestru United Paul Scholes. "Nikdy predtým som takýto gól nevidel," čudoval sa ďalší niekdajší hráč United Owen Hargreaves.

"Je až komické a smiešne, čo sa stalo. United nemali ani jedného hráča v okruhu 18 m okolo stredného útočníka domácich," doplnil Scholes na webe BBC Sport.

Neodpustiteľné chyby, hodnotí Solskjaer

Aj druhý gól vystavil chabé vysvedčenie obrane Manchestru. V 40. minúte Juan Mata prehral bežecký súboj s Denizom Turucom, Demba Ba prenechal loptu Viščovi a kapitán Basaksehiru zvýšil na 2:0.

O tri minúty neskôr síce Anthony Martial znížil, ale na tomto skóre sa už do konca zápasu nič nezmenilo.

A to ani v druhej minúte nadstaveného času, keď stopér domácich Alexandru Epureanu z bránkovej čiary vykopol loptu po nešťastnom zásahu spoluhráča Mehmeta Topala.

"Nie je jednoduché zostať pozitívny po takomto našom predstavení. Jednoducho sme neboli dostatočne dobrí, aby sme brali body," vravel po zápase tréner Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer.

"Najmä spôsob, akým sme inkasovali prvý gól, je neodpustiteľný. Zahráme roh nakrátko a zabudneme na ich muža vpredu," hodnotil.

Jeho zverenci prerušili sériu desiatich víťazných súťažných zápasov na súperových ihriskách, ktorá bola najdlhšia v ich klubovej histórii.

U súpera prehrali United predtým naposledy v januári 2020 na štadióne Anfield Road s domácim FC Liverpool, teda devätnásť zápasov dozadu.

Víťazný tím tridsiatnikov

Na druhej strane Basaksehir, ktorý nastúpil so šiestimi tridsiatnikmi v základnej zostave vrátane slovenského stopéra Martina Škrtela, vyhral len druhý z deviatich zápasov v Lige majstrov, ak sa berú do úvahy aj kvalifikačné predkolá.

Tým prvým bol triumf nad belgickými Bruggami (2:0) v treťom predkole sezóny 2017/2018.

"Povedal som hráčom už pred zápasom, že máme na to, aby sme zabodovali. Toto mužstvo má kvalitu aj charakter a dôležitá je viera vo vlastné schopnosti. Všetci do jedného si zaslúžia uznanie," pochválil svoj tím tréner Basaksehiru Okan Buruk.

"Ďakujem Bohu za takýto zápas. Pri prvom góle to bolo na mne a zvládol som to. Pri tom druhom som nechcel byť sebec a prenechal som loptu Edinovi. Dobre to dopadlo," reagoval Demba Ba na klubovom webe Basaksehiru.



Martin Škrtel ako jediný slovenský futbalista odohral kompletnú porciu minút v zápasoch 3. kola Ligy majstrov. V 89. minúte sa nevyhol žltej karte za faul na Martiala.

Stopér Basaksehiru nemá v poriadku stehenný sval a pred zápasom priznal, že hrá s tabletkami na zmiernenie bolesti.

Čoskoro 36-ročný Škrtel nedávno súhlasil s návratom do reprezentácie Slovenska, ale nie je isté, či sa vzhľadom na svoj zdravotný stav v najbližších dňoch aj pripojí k tímu trénera Štefana Tarkoviča.