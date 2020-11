Nadal dosiahol historický míľnik v atmosfére knižnice, predstavoval si to inak

Pred ním dosiahli túto métu len traja tenisti.

5. nov 2020 o 11:45 SITA

PARÍŽ. Za iných okolností by to bolo obrovská sláva a Rafael Nadal by si za dosiahnutie daného úspechu vyslúžil dlhý potlesk stojacich fanúšikov.

V stredu na turnaji ATP v Paríži však španielsky tenista pokoril métu 1000 víťazstiev na okruhu pred prázdnymi tribúnami 20-tisícového štadióna.

Podarilo sa mu to ako štvrtému hráčovi tenisovej histórie. Pred ním túto métu v Open ére dosiahli len Jimmy Connors (1274 triumfov), Roger Federer (1242) a Ivan Lendl (1068).

Zmiešané pocity

Nadal počet víťazstiev na tisíc zaokrúhlil triumfom nad krajanom Felicianom Lópezom 4:6, 7:6 (5), 6:4 a postúpil v Paríži do osemfinále.

Atmosféra však viac pripomínala študovňu v knižnici ako športovú arénu.

"Mám zmiešané pocity. Je veľký rozdiel v tom, že na tribúnach nie sú žiadni priaznivci," vyhlásil po úspešnom súboji 34-ročný Nadal.



"Tisícka je špeciálne číslo. Takýto triumf je výnimočný, ale bez publika to nie je ono," poznamenal španielsky tenista a neskôr krátko pózoval pri monitore s číslom 1000.

Vzápätí si zbalil veci a stratil sa v útrobách arény.

Historické míľniky

Nadal v tomto roku už jeden mimoriadny úspech dosiahol, keď celkovým triumfom na grandslamovom turnaji Roland Garros sa vyrovnal Rogerovi Federerovi v počte titulov z podujatí tohto rangu (20).

V úvode októbra mu tlieskala aspoň tisícka priaznivcov, teraz nikto.

"Je to smutné, chýbala tomu energia," poznamenal.

Prvý triumf na okruhu ATP dosiahol Rafael Nadal ako 15-ročný v máji 2002 na turnaji na Mallorce, o rok neskôr šokoval tenisový svet triumfom nad krajanom Albertom Costom v Monte Carle.

Ako 24-ročný už mal na svojom konte 500 triumfov a teraz ich zaokrúhlil na tisíc. Vyšlo z toho zatiaľ 86 turnajových titulov.

Druhú tisícku víťazstiev môže Nadal načať v Paríži v osemfinále, v ktorom na neho čaká Austrálčan Jordan Thompson.