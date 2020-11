Kedy sa začne NHL? Majitelia by zrušili celú sezónu

5. nov 2020 o 12:46 Miloslav Šebela

Zápasy play off NHL sa hrali na štadiónoch v Emdontone a v Toronte bez divákov. (Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA. Vlani odštartovala sezóna NHL 2. októbra. O takomto čase už mala liga za sebou poriadnu porciu odohraných zápasov.

Uplynulá sezóna sa pre svetovú pandémiu a dlhú prestávku skončila s výrazným posunom. Tampa Bay získala Stanley Cup len pred piatimi týždňami.

Napriek tomu však rokovania medzi NHL a hráčskou asociáciou NHLPA o spustení novej sezóny viaznu. Hokejové mužstvá sa môžu pripravovať, no na ľade môže byť naraz maximálne 12 osôb.

Plány sú neisté

„Je predčasné niečo plánovať, ak nemáte praktické a realizovateľné riešenia. V určitom okamihu budeme musieť začať sezónu chystať,“ tvrdil zástupca komisára NHL Bill Daly pre ESPN.

Podľa neho je zatiaľ pripravený len akýsi počiatočný plán.

Majitelia viacerých klubov však tlačia na generálneho komisára NHL Garyho Bettmana, aby sa sezóna 2020/2021 neodohrala, ak by nemohli byť v hľadisku žiadni diváci.

„Ak by sa podľa majiteľov hrala nasledujúca sezóna opäť pred prázdnymi štadiónmi, bolo by to pre ligu finančne neúnosné,“ uvádza ESPN.

Výnosy hokejovej NHL sú naviazané na divácke návštevy na rozdiel od ďalších amerických súťaží, ktoré majú vysoké príjmy z televíznych prenosov a marketingu.

Okrem toho dohratie uplynulej sezóny vyšlo podľa ESPN na 75 až 90 miliónov dolárov. Z čoho veľkú časť tvorili náklady na testy na koronavírus.

Sezóna najskôr až vo februári

Generálny komisár Gary Bettmann však s návrhom na zrušenie sezóny nesúhlasí.

Zdroj z prostredia NHL vraví, že cieľom ligy je, aby sa na štadióny vrátili fanúšikovia. Nemusí to byť hneď od začiatku súťaže, ale v jej priebehu.

Na možné spustenie musí NHL vyriešiť viacero problémov - zabezpečenie pravidelného testovania hráčov, vytvorenie bublín na izolovanie tímov či uzavreté hranice medzi Spojenými štátmi a Kanadou. Kanadské tímy v aktuálnej situácii nemôžu cestovať na zápasy do USA a opačne.

Ako najreálnejšie riešenie je opätovné rozdelenie tímov do bublín. Zástupcovia hráčov však trvajú na tom, aby bubliny neboli také striktné ako to bolo v lete v Edmontone a v Toronte.

Vtedy boli hokejisti úplne izolovaní a nemohli prísť do kontaktu s blízkymi a priateľmi. Teraz by obmedzenia nemali byť až také striktné.

Ak by sa sezóna predsa len začala, najskorším termínom je začiatok februára a základná časť by bola skrátená. Minimálny počet zápasov by mal byť 48.

NHL už medzičasom zrušila plánovaný Zápas hviezd aj novoročný zápas Winter Classic.

Kľúčové však bude, či sa na štadióny budú môcť vrátiť aj diváci, ako sa to podarilo zaviesť niektorým tímom v americkom futbale (NFL).