Príde Tarkovič o pilier defenzívy? Hertha nechce uvoľniť svojich hráčov

Skúsený obranca patrí medzi opory slovenskej reprezentácie.

5. nov 2020 o 14:45 TASR

BERLÍN. Nemecký futbalový klub Hertha Berlín nechce uvoľniť počas blížiaceho sa asociačného termínu svojich hráčov na zápasy reprezentačných tímov, pokiaľ budú musieť ísť po návrate z nich do karantény.

V Herthe pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Peter Pekarík, ktorý figuruje v nominácii Slovenska na finále baráže EURO 2020 so Severným Írskom v Belfaste a na záverečné zápasy Ligy národov so Škótskom a v Česku.

Podobný krok ešte pred Herthou oznámil aj ďalší bundesligový klub Werder Brémy.

Ak by Hertha Pekaríka neuvoľnila, bola by to pre reprezentačného trénera Slovákov Štefana Tarkoviča mimoriadne nepríjemná komplikácia.

Momentálne však na základe miestnych berlínskych protipandemických nariadení profesionálom z Herthy stačí, keď majú po návrate z asociačných termínov negatívny test na koronavírus nie starší ako 48 hodín.

Ak by sa opatrenia sprísnili a hráči by v novembri po návrate museli putovať do niekoľkodňovej karantény, podľa manažéra Herthy Michaela Preetza by ich klub radšej neuvoľnil.

"Ak sa berlínske zdravotnícke úrady rozhodnú sprísniť podmienky návratu do regiónu, budeme reagovať podobným spôsobom ako v Brémach," citovala agentúra DPA Preetza.

Ten zároveň kritizoval nejednotné nariadenia v jednotlivých nemeckých spolkových krajinách.

FIFA pre pandémiu koronavírusu dala klubom minimálne do konca roka možnosť neuvoľniť hráčov na reprezentačné zrazy, ak by ich po návrate mala čakať aspoň päťdňová povinná karanténa.