Za koučovanie potrestala disciplinárka Kmotríka ml. aj Slovan

Rozhodla o tom disciplinárna komisia SFZ.

5. nov 2020 o 18:51 Titanilla Bődová

BRATISLAVA. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) sa na svojom štvrtkovom zasadnutí zaoberala aj prípadom Ivana Kmotríka mladšieho.

Generálny riaditeľ Slovana Bratislava figuroval v 11. kole Fortuna ligy v zápise o stretnutí ako vedúci mužstva, dôvodom bola neprítomnosť realizačného tímu, ktorý bol pozitívne testovaný na Covid-19.

Napriek tomu celý zápas proti Dunajskej Strede odkoučoval on, hoci podľa rozpisu súťaží môže v technickej zóne stáť a dávať pokyny jedine hlavný tréner. Tým bol tréner rezervy Slovana Stanislav Moravec.

Klub dostal finančnú pokutu

Disciplinárna komisia SFZ potrestala klub ŠK Slovan Bratislava finančnou pokutou 2000 eur.

Ivanovi Kmotríkovi ml. uložila disciplinárnu sankciu zákazu vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky a priestorov extrasedenia od 5. 11. 2020 do 30. 6. 2021.

Štvrtý rozhodca duelu Milan Štrbo bol potrestaný pozastavením výkonu akejkoľvek funkcie na dva mesiace.

V prípade Stanislava Moravca disciplinárna komisia prijala jeho stanovisko bez ďalších disciplinárnych opatrení.

Sedieť mohol, koučovať nemal

O verdiktoch disciplinárnej komisie informoval denník SME jej predseda Miroslav Vlk. „S takým prípadom sme sa ešte nestretli, a to už dlho robím v disciplinárke,“ poznamenal.

„Pán Kmotrík bol slušný, nikoho neurážal, do úvahy sme zobrali aj to, že bola mimoriadna situácia a realizačný tím bol v karanténe. Na druhej strane bol v predchádzajúcich dvoch rokoch už disciplinárne stíhaný.

Pán Kmotrík na lavičke mohol byť, norma to pripúšťa, ale nemal koučovať. To môže byť hlavný tréner alebo poverený tréner, a klub mal súhlas na pánov Moravca a Németha od technického úseku SFZ,“ dodal Vlk.

Znehodnotil prácu trénerov

Kmotríkovo konanie jednoznačne odsúdila aj trénerská verejnosť.

„Znehodnotilo to našu trénerskú prácu a postavenie. Pošliapalo to všetko, čo sme doteraz na Slovensku budovali.

Nedalo to dobrý signál ani do sveta, ani smerom do našej futbalovej ligy. Je to smutné a nemalo sa to stať,“ povedal v ankete denníka SME tréner MFK Ružomberok Ján Haspra.