Dohrá sa sezóna v II. lige? Kluby chcú hrať

O pokračovaní súťaže by sa malo rozhodnúť v polovici novembra.

5. nov 2020 o 19:34 TASR

Kluby z 2. futbalovej ligy by chceli sezónu dohrať. (Zdroj: Ilustračné foto - TASR)

BRATISLAVA. Druhá vlna pandémie nového koronavírusu stopla na Slovensku prakticky všetky športové súťaže. Výnimku dostalo li len najvyššie ligy v piatich športoch.

V rámci futbalu sa tak momentálne hrajú len zápasy Fortuna ligy. O tom, či ešte bude pokračovať aktuálny ročník slovenskej druholigovej futbalovej súťaže, by sa malo rozhodnúť v druhej polovici novembra.

Po rokovaní predstavenstva Asociácie klubov II. ligy a Komisie pre riadenie II. ligy sa o tom pre portál Slovenského futbalového zväzu vyjadril predseda Komisie pre riadenie II. ligy Miroslav Richtárik.

Kluby chcú hrať

Rokovanie oboch organizácií prebehlo vo štvrtok v sídle Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

"Definitívne rozhodnutie, či na jeseň ešte mužstvá vybehnú na trávnik v rámci II. ligy, dnes nepadlo. Čaká sa totiž na povolenie zo strany štátnych orgánov. Niekedy v druhej polovici novembra by sme mohli spoznať odpoveď," povedal Richtárik.

"Väčšina klubov si želá, aby sa v tejto časti sezóny odohrali ešte aspoň tri kolá a tri odložené zápasy Slovan B - Žilina B, Poprad - Podbrezová a Žilina B - Poprad. To by znamenalo, že by bola odohraná kompletná polovica súťažného ročníka."

Museli by sa testovať

Predseda komisie ďalej uviedol, že ak by sa 2. liga opäť začala, kluby budú musieť pred zápasmi pravidelne absolvovať antigénové testy na prítomnosť koronavírusu.

V hre je však aj variant, že sa na jeseň už nezačne hrať.

"Termínovú listinu by sme prispôsobili vzniknutej situácii a upravili ju tak, aby sme stihli na jar odohrať 18. kôl - päť kôl z jesene a 13 jarných. Čo bude náročné, keďže II. liga a Fortuna liga by mali skončiť v rovnakom termíne a to z dôvodu následného barážového dvojzápasu o miesto v najvyššej súťaži," dodal Richtárik.