Niagarské vodopády videl každý deň, horské dráhy ho nelákali

Hokejista Jenyš prešiel Ameriku krížom krážom.

6. nov 2020

KOŠICE. Jeho najväčším hobby sú vychádzky so psom Tobbym, o ktorého sa s priateľkou starajú už štyri roky.

Od detstva chodí rád na rybačku a nenechá si ujsť príležitosť, aby svojho budúceho svorka porazil v tenise.

Reč je o českom hokejovom útočníkovi Pavlovi Jenyšovi, ktorý odišiel do Ameriky už ako 17-ročný.

Počas piatich rokov, ktoré v zámorí strávil, vystriedal celkom osem tímov.

Rodák z Brna rád spomína najmä na pôsobenie v Niagara Ice Dogs, kde to mal len na skok k slávnym Niagarským vodopádom.

V Kanade a USA spoznal 24-ročný útočník, aktuálne pôsobiaci v HC Košice, viaceré známe miesta, ktoré ho svojou krásou očarili.

Jeho vzory sú Jágr či Rolinek

Kariéru odštartoval v rodnom Brne, ktoré má na konte jedenásť titulov majstra Československa.

„Mal som tam odmalička skvelé podmienky na hokej. Dlho som sa však rozhodoval medzi viacerými športmi.

Nevedel som, čo ma bude v budúcnosti baviť. Tušil som ale, že to bude futbal, hádzaná alebo hokej. Napokon som sa rozhodol pre hokej,“ povedal Jenyš.

Ako malý chlapec nemal na stenách svojej izby hokejové plagáty. Spočiatku ani nemal nejaké hokejové vzory.

„Tie som si našiel až po určitom čase. Boli to českí reprezentanti ako Jágr či Rolinek. Títo hráči ostali mojimi vzormi až doteraz,“ uviedol Jenyš.

Do zámoria odišiel, keď mal len 17 rokov. Dlhé obdobie mimo domova mu pomohlo osamostatniť sa, hoci nebol na všetko úplne sám.

„Býval som tam v rodinách, ktoré sa o mňa starali. Oni za to dostávali nejaké príspevky. Bol som akoby ich syn. Mal som šťastie na výborných ľudí. Doteraz som s nimi ostal v kontakte. Často si voláme a keď som v USA, snažím sa ich navštevovať,“ priznal.

Angličtina bola jeho hendikepom

Začiatky pre neho neboli vôbec jednoduché. Anglický jazyk totiž nepatril k jeho silným stránkam.

“ Hodili ma do vody a musel som sa naučiť plávať. Inak to nešlo „ Pavel Jenyš, hráč HC Košice

„Bol to môj hendikep. V tíme som bol s Rusom a ďalšími dvoma Európanmi a zvyšok boli Američania a Kanaďania. V podstate ma hodili do vody a musel som sa naučiť plávať. Inak to nešlo.“

Hneď vo svojej prvej zámorskej sezóne v OHL nazbieral v 63 zápasoch 45 bodov a bol najproduktívnejším hráčom tímu.

„Súťaž mi vyslovene sadla. Hral sa v nej rýchly a kontaktný hokej. Vyhovovalo mi to. Bol to však pre mňa obrovský skok. Dá sa to prirovnať k tomu, ako keď u nás príde hráč z juniorky a ide hrať medzi mužov. Rozdiel v úrovni aj v profesionalite bol obrovský,“ povedal Jenyš.

V sezóne 2015/16 sa s tímom Niagara Ice Dogs prebojoval až do finále, no pohár napokon nezískal. Malou náplasťou bola aspoň trofej za víťazstvo v konferencii.

„Trofej bola pekná, ale je škoda, že sa nám to nepodarilo dotiahnuť do úplného konca. Aj oslavy by boli potom omnoho krajšie a väčšie,“ vraví.

Cez noc napadlo dva a pol metra snehu

Za päť rokov v zámorí vystriedal Pavel Jenyš celkovo osem tímov, z toho dva v Kanade a šesť v USA.

„Priznám sa, že v Amerike sa mi páčilo viac, ale neviem úplne vysvetliť z akého dôvodu. Zrejme to bude tým, že je tam viac možností.

Na Kanadu ale tiež rád spomínam. Zažil som tam zimu, akú u nás už človek nezažije. Cez noc napadlo dva a pol metra snehu a ledva som dokázal otvoriť dvere. Bývalo tam aj mínus 40 stupňov. Bol to extrém.“

Pohľad na zasneženú krajinu v Kanade. (zdroj: Archív hráča. )

V Amerike prešiel viaceré známe miesta. Jedno z turisticky najzaujímavejších mal pri tom takmer pod oknami.

„Býval som asi päť minút od Niagarských vodopádov. Chodili sme tam na prechádzky. So spoluhráčmi sme tam mali obľúbenú reštauráciu, do ktorej sme sa často išli najesť. Bol tam výhľad priamo na vodopády,“ povedal.

„Prešiel som si tam od Chicaga, cez Utah až po Los Angeles. Dá sa povedať, že okrem Arizony som prešiel takmer všetko.

Veľa času som trávil v prírode aj so psom. Ich zábavné parky a horské dráhy ma príliš nelákali. Na to sa o seba až príliš bojím,“ dodal útočník Košíc.

Nechcel kabelkového psa

Najväčšou záľubou rodáka z Brna sú vychádzky so psom.

„Bol to priateľkin nápad, aby sme si zadovážili psa. Po čase som si na neho zvykol a teraz s ním neustále chodíme von. Pre nás je to aj forma relaxu. Radšej sa prejdeme akoby sme mali doma sedieť na zadku pred televízorom,“ skonštatoval Jenyš a dodal:

„Nechcel som maličkého kabelkového psa, ale keďže sme veľa cestovali a chceli sme ho brať so sebou tak sme nemohli mať ani veľkú rasu. Je to francúzsky buldoček, takže napokon to bola zlatá stredná cesta.“

Pavel Jenyš so svojim psom Tobbym. (zdroj: Archív hráča.)

S otcom trávil čas na rybačkách

Silný vzťah má Jenyš aj k rybárčeniu, ku ktorému ho priviedol otec.

„S otcom sme chodili na ryby už od malička. Teraz už mám na tento koníček menej času. Hlavne v priebehu sezóny sa nemôžem len tak vybrať a odísť na pol dňa niekam k jazeru. Mám to ale rád, pretože človek si pri tom výborne vyčistí hlavu,“ uviedol.

V lete si veľmi rád zahrá tenis. Občas sleduje aj veľké turnaje, kde medzi jeho obľúbencov patria Novak Djokovič či Rafael Nadal.

„Podarilo sa mi na tenis nahovoriť aj otca mojej priateľky. Priznám sa, že s ním hrám rád, pretože si môžem trochu zdvihnúť sebavedomie.

Chudáčisko, so mnou vyhral len jeden zápas, odkedy chodíme spolu hrávať. Môžem ho aspoň trochu potom podpichovať. Máme veľmi dobrý kamarátsky vzťah,“ dodal 24-ročný útočník.