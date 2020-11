Slováci si vypočujú svetoznámy chorál. V Belfaste budú diváci

Vo finále baráže bude aj VAR.

6. nov 2020 o 12:50 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Sú fanúšikovia, ktorí po prehre mužstvo vypískajú. Ale aj takí, ktorí svojmu tímu drukujú za každých okolností.

Keď futbalisti Severného Írska v osemfinále majstrovstiev Európy 2016 prehrali s Walesom 0:1, tisícky ich fanúšikov sa na štadióne zabávali ešte hodinu po zápase.

Keď spievali chorály Will Grigg's On Fire alebo Sweet Caroline, ľudia mali zimomriavky. Tieto popevky zľudoveli a stali sa svetoznáme.

Fanúšikovia Severného Írska patrili k najhlučnejším na celom európskom šampionáte.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/AvQbMjU0M0k

A aspoň niektorí z nich budú môcť byť naživo aj na finále baráže o postup na EURO 2020, v ktorom vo štvrtok 12. novembra nastúpi Severné Írsko proti Slovensku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hrať sa bude vo Windsor Parku, ktorý má kapacitu 18 500 divákov. Počas pandémie koronavírusu sa väčšina medzinárodných zápasov hrá pred prázdnymi tribúnami.

V Severnom Írsku to však neplatilo už v zápase Ligy národov proti Rakúsku, keď na tribúny pustili 600 divákov.

A pred kľúčovým zápasom proti Slovensku počet stúpne na 1060 divákov.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/jPkNBo4_rpM

„Úzko sme spolupracovali s ministerstvom a úradníkmi, s ktorými sme sa dohodli na tomto počte. Som rád, že najväčší zápas posledných rokov sa uskutoční s divákmi,“ priznal pre Belfast Telegraph výkonný riaditeľ Severoírskeho futbalového zväzu Patrick Nelson.

Predseda oficiálneho fanklubu Severného Írska Gary McAllister si myslí, že na štadióne by sa za prísnych bezpečnostných opatrení mohlo využiť až 15 percent kapacity. V prípade národného štadióna v Belfaste by to bolo takmer tritisíc ľudí.

Vo finále baráže bude k dispozícii aj videoasistent rozhodcu VAR.