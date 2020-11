Majú tucet nakazených, ale hrať musia. Kmotrík nesúhlasil s odložením

Michalovce nastúpia aj s dorastencami.

6. nov 2020 o 15:13 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Koronavírus naplno prepukol už aj vo futbalovom Zemplíne Michalovce. V priebehu posledných dní zistili v tíme až dvanásť pozitívnych prípadov na ochorenie Covid-19.

Napriek vysokému číslu nakazených však východniari v sobotu proti Slovanu Bratislava hrať budú. So snahou o odloženie zápasu nepochodili, pretože v zmysle usmernenia Únie ligových klubov (ÚLK) majú na súpiske dostatočný počet hráčov.

Realizačný tím je v poriadku

„Po konzultáciách s ÚLK sa rozhodlo, že hrať sa bude, lebo máme k dispozícii štrnásť hráčov do poľa a dvoch brankárov, pričom minimum je 13 + 1. Avšak z tých štrnástich hráčov sú piati dorastenci, ktorí majú v prvej lige odohraných dokopy možno 60 minút,“ povzdychol si člen predstavenstva klubu Ján Sabol.

Preto sa snažil dohodnúť aj s Ivanom Kmotríkom mladším, generálnym riaditeľom Slovana.

„Aj on preloženie zápasu odmietol a to z toho dôvodu, že ani im to s Dunajskou Stredou umožnené nebolo. Držia sa teda zásady, že sa zápasy prekladať nebudú,“ naznačil Sabol.

Nákaza postihla výlučne hráčov, členovia realizačného tímu sú v poriadku.

„Nemám presné informácie, aké príznaky majú, ale žiadny z nich nemá ťažký priebeh ochorenia. Dúfam, že už na budúci týždeň budú v poriadku, aby stihli dôležitý zápas so Senicou,“ doplnil Sabol.

Veľké problémy so zostavou

Po tom, čo pred týždňom Michalovce vyhrali na pôde Trnavy 2:1, trúfali si aj na úradujúceho majstra.

„Všetci sme sa tešili na tento zápas. V Trnave sme ukázali, že sa dostávame do dobrej formy. Chceli sme sa pokúsiť prvýkrát v histórii Slovan zdolať. Teraz je situácia iná a naše šance na úspech sa výrazne znížili,“ povzdychol si Sabol.

Z víťaznej základnej zostavy v Trnave budú Michalovciam chýbať až piati hráči. Okrem dvanástich pozitívne testovaných nemôžu tréneri počítať ani so zraneným Martinom Kolesárom.

Jedinou dobrou správou je návrat vyliečeného kapitána Igora Žofčáka.

„Zostali sme bez klasického stredného obrancu, pretože všetci traja stopéri sú mimo hry. Problém máme aj s obsadením ďalších postov. Dopredu sa však nevzdávame. Aspoň uvidíme, ako sú na tom hráči z lavičky či dorastenci,“ dodal funkcionár michalovského klubu.