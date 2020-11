Nitra zdolala Košice a je stále bez prehry, ligu vedú Nové Zámky

Hlasy po zápase

Miroslav Chudý, tréner Michaloviec: "Chceli sme nadviazať na výkon z nedávneho zápasu. Chceli sme hrať aktívne, no už v prvom striedaní sme spravili indiviuálnu chybu a inkasovali gól. Skóre sme otočili, no v presilovke sme ešte mohli pridať ďalší gól. Po našich fauloch sme inkasovali ďalšie góly, celkovo sme mali veľa vylúčených. Proti takým rozdielovým hráčom, akých má Poprad, nemôžeme mať toľko vylúčených. Sily nám ubúdali, súper nás trestal, má svoju kvalitu a postrážil si to. Mali sme snahu, ale celkovo to nebolo to, čo sme chceli hrať."

Peter Mikula, tréner Popradu: "V priebehu pár dní sme druhýkrát narazili na silného súpera. Boli sme úspešní už v utorok a podarilo sa nám to aj dnes, za čo som rád. Domáci nám v prvej tretine robili problémy, boli sme málo aktívni. Po mojom dohovore v prestávke sa to zlepšilo a zápas sme dostali pod kontrolu. Nezlomili sme sa ani za stavu 2:1, naopak, po našich dvoch góloch sa zlomil skôr domáci tím. Otočili sme na 2:3 a získali sme prevahu, ktorú sme potvrdili štvrtým gólom. V závere nás súper zatlačil do defenzívy, pre nás bolo šťastie, že sme to ustáli."