Košickí fanúšikovia mi opľuli celé auto. Zapol som stierače, vraví Lažo

Ako odchovanec Slovana to nemal v Košiciach ľahké.

6. nov 2020 o 22:18 Patrik Fotta

Mal výbušnú povahu, v zápasoch často presedel na trestnej lavici dlhé minúty. Napriek tomu patril k najproduktívnejším hráčom vo svojom tíme a na ľade vždy nechal maximum.

Rád provokoval protihráčov aj fanúšikov na tribúnach. Hokejový útočník MIROSLAV LAŽO si užíval veľké zápasy a často v nich dostával divákov do vytrženia.

Počas pôsobenia v HC Košice v rokoch 2005 až 2007 sa musel ako odchovanec Slovana Bratislava vyrovnať s nevôľou priaznivcov Košíc. S aktívnou kariérou skončil v roku 2014. So Slovanom získal štyri majstrovské tituly, teraz je v klube športovým manažérom mládeže.

Článok pokračuje pod video reklamou

V nedeľu je v extralige na programe derby medzi Košicami a Slovanom. Ako veľmi podľa vás budú takémuto zápasu chýbať diváci na tribúnach?

Diváci sú v športe to najdôležitejšie. Hokej môžeme milovať, ale bez fanúšikov na štadiónoch je to veľmi smutné. Obzvlášť chýbajú v takých krásnych a moderných halách, ako sú v Bratislave či v Košiciach. Na hráčov potom padá prázdnota a o to ťažšie sa im motivuje.

Vy ste zažili mnohé súboje medzi Košicami a Slovanom, či už v drese jedného alebo druhého tímu. Ako si na ne spomínate?

Vždy to malo veľký náboj a bojovalo sa aj o prestíž. Išlo ale v prvom rade o víťazstvá a body. Diváci v takýchto zápasoch vždy dokázali pomôcť svojmu tímu. Tieto zápasy mali stále perfektnú atmosféru, či už v starej košickej hale na Lokomotíve, alebo potom aj v Steel Aréne. Boli to nezabudnuteľné zápasy, ako v Košiciach, tak aj v Bratislave.

Miroslav Lažo (vľavo) v šarvátke so Žigmundom Pálffym (vpravo). (zdroj: TASR)

Ako si spomínate na prijatie fanúšikov, keď ste prestúpili zo Slovana do Košíc?

Vždy som sa snažil odviesť dobrú prácu tam, kde som hral. To, že som bol odchovancom a srdcom slovanista, na tom nič nezmenilo. Prvý rok si na mňa museli košickí fanúšikovia zvyknúť.