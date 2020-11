Hráči sú z neho frustrovaní. Kontroverzné pravidlo sa môže zmeniť

Pravidlo bolo predmetom diskusie už viackrát.

6. nov 2020 o 21:09 TASR

PARÍŽ. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino v piatok oznámil šéfovi Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksandrovi Čeferinovi, že zmenou pravidla pri hre rukou sa bude zaoberať orgán pre tvorbu pravidiel IFAB.

Futbalisti sú frustrovaní

UEFA požiadala prezidenta FIFA, aby zmenili pravidlo, keďže vo viacerých prípadoch sa u hráčov prejavila frustrácia po tomto priestupku.

Čeferin požiadal v liste Infantina, aby zákonodarcovia futbalu upravili pravidlo, ktoré platí od marca minulého roka.

Žiada, aby rozhodcovia mohli opäť posúdiť, či hráč pri hre rukou konal úmyselne. Obsah listu zverejnila agentúra SID.

Píše sa v ňom: "Pokus o striktné vymedzenie prípadov, v ktorých sa hráč dotkne lopty rukou, vyústil do mnohých nespravodlivých rozhodnutí, ktoré sa stretli s rastúcou frustráciou a nepohodou vo futbalovej komunite."

Hráči Rennes museli hrať desiati

“ Nie je to prvýkrát, čo bolo toto pravidlo predmetom diskusie a myslím si, že to nie je ani naposledy. „ Gianni Infantino, prezident FIFA

Otvorený list napísal Čeferin deň po kontroverznom vylúčení obrancu Dalberta v stredajšom zápase Ligy majstrov Chelsea - Rennes.

Hráč hostí mal na konte žltú kartu, keď sa po strele Tammyho Abrahama odrazila lopta v šestnástke od jeho nohy do paže. Po posúdení systémom VAR ho arbiter poslal predčasne pod sprchy.

Infantino svojmu kolegovi v piatok sľúbil, že sa touto otázkou bude zaoberať Medzinárodná komisia pre pravidlá (IFAB).

Tá bude mať svoje 134. výročné zasadnutie začiatkom roka 2021. Ešte v novembri sa však stretnú jej technické a poradné výbory.

"Nie je to prvýkrát, čo bolo toto pravidlo predmetom diskusie a myslím si, že to nie je ani naposledy. Pravidlo o hre rukou bude zahrnuté do programu rokovania," uviedol Infantino v liste Čeferinovi. Informovala agentúra AP.