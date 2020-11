George is best. Najslávnejší zo Severných Írov sa upil k smrti

George Best bol prvou modernou futbalovou hviezdou.

11. nov 2020 o 13:45 Peter Fukatsch

video //www.youtube.com/embed/uJWWA-h_-5g

BRATISLAVA. To priezvisko mu celkom sedelo. Best znamená v angličtine najlepší. A najslávnejší severoírsky futbalista George Best patril vo svojej ére k najlepším.

Preslávil sa v drese Manchester United, s ktorým vyhral Európsky pohár majstrov a stal sa aj najlepším futbalistom Starého kontinentu.

Keď bol v najlepších futbalových rokoch, jeho ďalšiu kariéru výrazne ovplyvnila nedisciplinovanosť a permanentné problémy so životosprávou.

Sir Busby: Asi som objavil génia

Best bol prvou modernou futbalovou hviezdou. Ženami obletovaný fešák, fanúšikmi obdivovaný virtuóz. Dostával desaťtisíc listov týždenne. Manchester United zamestnával na plný úväzok troch ľudí, ktorí odpisovali.

George bol sympaťák, nemožno ho považovať za rozmaznanú hviezdu, akú spravili z Beckhama, ani porovnávať s hrubým opilcom Gascoignom.

Beatles z Liverpoolu boli štyria, Bestovi z Manchestru hovorili Briti - piaty Beatle. Na monackej promenáde hviezd má odtlačok nôh, ako prvý z futbalistov.

V malom belfastskom klube zbadal Georgea legendárny kouč Manchestru United Sir Matt Busby. "Asi som objavil génia," povedal, keď v šesťdesiatom treťom priviedol na Old Trafford 17-ročné krídlo s citom na gólové situácie.

V 465 zápasoch za Manchester prekonal súperových brankárov 180 ráz.

V roku 1968 vo Wembley v predĺžení finále Európskeho pohára majstrov (predchodca Ligy majstrov) načal Benficu Lisabon, dal prvý gól v nadstavenom čase, Manchester za 30 minút vyhral 4:1. United získali trofej ako prvý anglický klub a Best sa stal v tom roku najlepším hráčom kontinentu.

Kúpal sa v potokoch šampanského

Dres Severného Írska obliekol 37-krát a dal deväť gólov. Reprezentoval trinásť rokov, Severné Írsko sa v tom čase na žiadne významné podujatie neprebojovalo.

Chlapec z drsného belfastského robotníckeho prostredia nikdy nebol askétom.

Pelé a George Best v Los Angeles v roku 1978. (zdroj: SITA/AP)

Pivo si neodpustil od mlada, po roku 1968 sa už kúpal s krásavicami v potokoch šampanského. The Sun na "bohatierske" časy futbalistu spomínal takto: "Zavrieť Besta na noc do baru, je ako nechať Draculu strážiť krvnú banku."

Alkohol sa mu stal bližším spoločníkom než futbalová lopta. Best chodil na tréningy opitý, niekoľkokrát neprišiel vôbec a tak ho v roku 1974 z Manchesteru vyhodili.

Tak sa začal v necelých dvadsiatich ôsmich rokoch pád veľkej hviezdy.

“ Bol to dobrák s takými žiarivými očami, a dlho i vzorný manžel. Ale aj ľahko ovplyvniteľný človek, dal sa zlákať na zlé veci. „ Alex, bývalá manželka Georga Besta

Zopár rokov dával góly a flámoval v USA. Kariéru už s "chytenou" pečeňou ukončil v roku 1983 v treťoligovom Bournemouthe.

Aj naďalej však plnil titulné stránky novín, najmä svojimi milostnými aférami a búrlivmi opileckými výstupmi, ktoré ho doviedli až do väzenia.

V roku 1984 ho odsúdili na dvanásť týždňov za šoférovanie pod vplyvom alkoholu a za napadnutie policajta.

Rady lekárov Best dlho ignoroval. Silná nátura priťahovala ženy. Sukničkár a pijan, nič nesympatické. Vydala sa za neho modelka Alex, má s ňou syna Caluma.

Dva roky pred smrťou futbalistu od neho odišla. Rozbil jej auto, zničil dom, fyzicky ju napadol.

Bojoval ako lev

George Best 22. mája 1946 narodil sa v Belfaste 1963 - 1974 krídelník Manchestru United 1968 víťaz Európskeho pohára majstrov (predchodca Ligy mastrov) 1968 Najlepší futbalista Európy podľa ankety časopisu France Football 1974 pre alkoholické výstrelky vyradený z kádra Manchestru 1975 - 1980 viaceré kluby v USA 1980 - 1983 treťoligový Bournemouth 2004 transplantovali mu umelú pečeň 2005 - 25. novembra 2005 zomrel v Londýne

Bestovi v roku 2004 transplantovali umelú pečeň. Napriek tomu sa života "plnými dúškami" nikdy nevzdal. Od októbra 2005 už zápasil s rôznymi infekciami a po niekoľkých dňoch sa jeho stav rapídne zhoršil.

"Bol to dobrák s takými žiarivými očami, a dlho i vzorný manžel. Ale aj ľahko ovplyvniteľný človek, dal sa zlákať na zlé veci. Protialkoholické kúry vždy porušil. Svet však pomaly opúšťa vzácny človek," povedala o ňom exmanželka novinám Sunday Express.

George Best bojoval ako lev. Na ihrisku elegantný bohém s technikou Juhoameričana súperil v londýnskej Cromwellovej nemocnici o život s vervou, ktorú nechápali ani lekári. Legendárny futbalista o tom nevedel, dožíval na prístrojoch, jeho mozog však stále pracoval aktívne.

Best zomrel 25. novembra 2005. Diagnostikovali mu smrteľnú pľúcnu infekciu, ktorá prerástla do opakovaného vnútorného krvácania.

Jeho legenda však žije dodnes. Aj vďaka popevku fanúšikov Manchestru: East or West, George is best. Na Východe či na Západe, George je najlepší.